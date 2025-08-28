La oferta de Qatar, la última chance de Unión para la salida de Dómina

En las próximas horas se producirá un encuentro entre Luis Spahn, titular de Unión, y Jerónimo Dómina, quien le trasladará la oferta de Qatar.

El delantero Jerónimo Dómina, una de las grandes promesas surgidas de la cantera de Unión , vuelve a ser protagonista en el mundo tatengue. Según trascendió, el fútbol de Qatar habría mostrado interés concreto por el atacante de 19 años, y en las próximas horas podría formalizarse una oferta, según reveló Sol Play (FM 91.5) que cambie radicalmente su presente profesional.

Ante esta situación, el presidente Luis Spahn mantendrá este jueves una videollamada con Dómina para intentar llegar a un acuerdo antes del 31 de agosto , fecha límite del mercado de pases. Se trata de un último intento para resolver un conflicto que mantiene en vilo a todo el club.

La salida por esta vía sería la más salomónica: el jugador dejaría el club sin quedar en libertad de acción y Unión recibiría un ingreso económico significativo. Cabe destacar que esta propuesta no tiene relación con Squadra, la empresa que representa al delantero.

La tensión entre el jugador y la dirigencia venía acumulándose desde hace semanas. Spahn había manifestado su descontento públicamente: “Dómina está en el club desde hace 10 años, lo formamos desde chico. Juró que no se iría libre. Y hoy, con 19 años, termina fingiendo estar ofendido para quedar en libertad”.

Por su parte, el propio jugador se defendió en sus redes sociales: “Todo lo que se dice es falso. Mi decisión de no renovar tiene su raíz en las constantes evasivas y promesas incumplidas de Spahn”, dejando en evidencia la complejidad del conflicto.

Hasta ahora, Unión manejaba tres posibles escenarios: Salida con el pase en su poder, que le permitiría negociar directamente con otro club y quedar libre; préstamo al Elche de España, opción que perdió fuerza con el paso de los días y reintegro al plantel profesional, la alternativa menos probable por el quiebre con la dirigencia.

Qatar, la solución al conflicto

La eventual oferta de Qatar podría destrabar la situación y, al mismo tiempo, asegurar ingresos económicos importantes para la planificación del club en los próximos meses. Más allá del aspecto financiero, la resolución del caso Dómina servirá como indicador del manejo de las juveniles del club y del impacto que una salida internacional puede tener sobre el plantel profesional y la cantera.

Con el futuro del joven delantero pendiente de definición, el nombre de Jerónimo Dómina vuelve a ocupar un lugar central en la agenda de Unión, mientras el atacante espera decisiones que podrían marcar un antes y un después en su carrera profesional.