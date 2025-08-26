Uno Santa Fe | Escenario | Luciano Pereyra

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se presentará en la Estación Belgrano el viernes 14 de noviembre. Las entradas ya están a la venta

26 de agosto 2025 · 09:24hs
Luciano Pereyra se presentará en Santa Fe

Luciano Pereyra se presentará en Santa Fe

Luego de 10 años Luciano Pereyra vuelve a unirse a David Bisbal para lanzar “Te sigo amando”, una emotiva balada que deslumbra en las voces de estos dos maestros de la canción romántica. “Te sigo amando” fue compuesta y producida entre Madrid y Miami junto a Tato Latorre.

El reencuentro con David Bisbal ocurrió en Buenos Aires, el año pasado, cuando ambos artistas fueron invitados a sus respectivos shows. Allí nació la idea de esta segunda colaboración entre Luciano y David. El video de la canción fue dirigido por el argentino Mariano Dawidson y grabado en Miami, en momentos en que David Bisbal estaba terminando su gira por Estados Unidos.

“Te sigo amando”, además de ser el título de esta hermosa canción, también da nombre a la nueva gira internacional con la que recorrerá Argentina, Chile y Uruguay, y que traerá a Luciano a Santa Fe el viernes 14 de noviembre a las 21 h, en un show que tendrá lugar en la Estación Belgrano (Bv. Gálvez 1150).

Año tras año tiene récords de público, el último fue de 34 shows sold out en el Luna Park junto a Abel Pintos. Realizó giras por España, Estados Unidos, México, Perú, Chile, Paraguay, Uruguay y toda Argentina.

Es ganador de varios premios Gardel, Gaviotas de Plata y Oro en el Festival Viña del Mar.

Este año reversionó varios temas clásicos suyos en ritmo de cumbia, con un éxito arrasador. En ese género el último single que lanzó es “Perdóname”, junto a la estrella de la cumbia Angela Leiva, Un Poco De Ruido y Pinky SD.

Puntos de venta:

ONLINE : www.ticketek.com.ar

Luciano Pereyra Estación Belgrano
