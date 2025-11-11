Alcaraz le ganó a Fritz y quedó a un paso de las semis en las ATP Finals

Uno Santa Fe | Ovación | Alcaraz

El español Carlos Alcaraz le ganó un partido durísimo al estadounidense Taylor Fritz y tiene un pie y medio en las semifinales del ATP Finals

11 de noviembre 2025
El español Carlos Alcaraz (1°) le ganó un partido durísimo al estadounidense Taylor Fritz (6°) y tiene un pie y medio en las semifinales del ATP Finals, el torneo que enfrenta a los ocho mejores del año.

Alcaraz, que está a solo un triunfo de asegurarse terminar el año como número 1 del mundo, se impuso por 6-7(2), 7-5 y 6-3 luego de 2 horas y 48 minutos de juego.

El partido de Alcaraz fue de menor a mayor, ya que comenzó con un nivel muy flojo en los primeros sets, teniendo incluso puntos de quiebre en contra en el segundo parcial, lo que hubiese inclinado la balanza a favor de Fritz.

Sin embargo, el número 1 del mundo sacó a relucir su mejor nivel en el momento clave del segundo parcial para imponerse por 7-5 e igualar el encuentro.

Ya en el set definitivo, Alcaraz se mostró mucho más sólido y consiguió un quiebre clave en el sexto game, que le permitió tomar una ventaja que sería decisiva ya que solo le bastó con mantener sus siguientes dos turnos de saque para llevarse una trabajada victoria.

