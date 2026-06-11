La práctica a puertas abiertas de la Selección Argentina arrojó varias novedades

Este jueves, el seleccionado nacional se entrenó a puertas abiertas con importantes novedades en cuanto a los jugadores lesionados

La Selección Argentina se entrenó este jueves en el Compass Minerals National Performance Center de Kansas City a cinco días de su debut en el Mundial ante Argelia . Con un ojo puesto en la lesión de Nicolás Tagliafico, quien posee una leve distensión en el sóleo y no estará ante los africanos en el estreno, y sin Nicolás Paz, a quien le dieron el día libre, la práctica fue abierta a la prensa durante los primeros 15 minutos.

Además del mal trago que supone la situación de Tagliafico, tampoco estuvo a la par el volante de Como, aunque tuvo la jornada libre por prevención, para que no se le cargaran los isquiotibiales, ya que ante Islandia volvió a jugar tras un mes de ausencia.

Todos los demás futbolistas se entrenaron juntos. La novedad fue que Leandro Paredes, quien se recuperaba de una distensión, ya se movió con botines. También estuvo Nicolás González, que arrastraba una sobrecarga y está en duda para el debut. Julián Álvarez también practicó con sus compañeros.

La jornada del jueves además trajo otra muy buena noticia al cuerpo técnico de Lionel Scaloni: le retiraron el yeso a Emiliano Martínez y pudo practicar con guantes. Igualmente, no esforzó la mano de la lesión y le aumentarán las exigencias progresivamente para no resentirlo.

Con respecto a la titularidad pensando en Argelia, al volante de Boca le subirán las cargas con el objetivo de que llegue en las mejores condiciones posibles. Más allá de que no será titular, la intención es que pueda formar parte del banco de los suplentes. Por su parte, Lautaro Martínez corre con ventaja por sobre Julián.