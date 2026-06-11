México abrió el Mundial 2026 con una fiesta a la altura de la historia

El Estadio Azteca fue escenario de un impactante espectáculo que combinó cultura, música y fútbol. Shakira, Maná, J Balvin y Los Ángeles Azules encabezaron una ceremonia que marcó el inicio de la Copa del Mundo.

La espera terminó. El Mundial 2026 ya está en marcha y México volvió a hacer historia al convertirse en el primer país en albergar tres inauguraciones de una Copa del Mundo. El escenario elegido fue el mítico Estadio Azteca, donde antes del partido entre México y Sudáfrica se desarrolló una ceremonia cargada de color, identidad y grandes figuras de la música internacional.

La capital mexicana se vistió de gala para recibir a miles de fanáticos de todo el mundo en una apertura que buscó reflejar la riqueza cultural del país anfitrión y el espíritu de una competencia que promete ser histórica.

Un homenaje a las raíces mexicanas

El espectáculo comenzó con una puesta en escena inspirada en las culturas originarias de México. Los sonidos de un tambor ceremonial, asociado a las tradiciones aztecas, marcaron el ritmo inicial de una ceremonia donde el oro, los símbolos ancestrales y las representaciones indígenas tuvieron un lugar destacado.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AlertaMundoNews/status/2065137840837497339&partner=&hide_thread=false Shakira en la inauguración del Mundial 2026: pic.twitter.com/OXvg586zw8 — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) June 11, 2026

Además, el mensaje de bienvenida fue emitido en español, inglés y dialectos mayas, un gesto que buscó resaltar la diversidad cultural de una de las naciones anfitrionas de la Copa del Mundo.

Maná encendió al Azteca

La música tomó protagonismo rápidamente con la aparición de Maná, una de las bandas más emblemáticas de América Latina.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AlertaMundoNews/status/2065138312130551889&partner=&hide_thread=false Maná en la ceremonia de apertura del Mundial 2026. pic.twitter.com/OvbTFbaWW6 — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) June 11, 2026

Ante un estadio colmado, el grupo mexicano interpretó "Oye mi amor", generando uno de los momentos más emotivos de la noche, con miles de espectadores acompañando cada estrofa desde las tribunas.

Los ritmos latinos dijeron presente

La fiesta continuó con la participación del venezolano Danny Ocean, quien aportó su estilo pop y urbano a una ceremonia que apostó fuerte por la música latinoamericana.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AuroradeMexico/status/2065129144850030602&partner=&hide_thread=false El #Mundial nos une a todos, con esas frases arranca la ceremonia de inauguración con palabras en español e inglés de @liladowns balones dorados, mujeres con atuendo azteca y chicas con trajes folclóricos y tenis pic.twitter.com/jfkVv5sLLv — La Aurora (@AuroradeMexico) June 11, 2026

Posteriormente llegó el turno de Belinda y Los Ángeles Azules, quienes interpretaron "Por Ella", la canción oficial incluida en el álbum del Mundial 2026. La combinación entre la tradicional cumbia mexicana y la pasión futbolera logró una gran conexión con el público.

J Balvin volvió a una gran cita FIFA

Otro de los artistas destacados de la noche fue J Balvin, quien presentó "Una a la Vez", el tema que grabó junto a Ryan Castro.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/porktendencia/status/2065135295947829692&partner=&hide_thread=false "Lila Downs":

Por su participación en la inauguración del Mundial 2026 pic.twitter.com/B2MZkKJAV2 — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) June 11, 2026

El colombiano volvió a formar parte de un espectáculo vinculado a la FIFA luego de haber participado en la final del Mundial de Clubes 2025, reafirmando su lugar como una de las figuras musicales más convocantes del continente.

Shakira cerró una noche inolvidable

El broche de oro llegó de la mano de Shakira, encargada de cerrar la ceremonia inaugural.

La artista colombiana interpretó "Dai Dai", el himno oficial del Mundial 2026 grabado junto al nigeriano Burna Boy, en una actuación que despertó una enorme ovación en el Azteca.

Su presencia volvió a vincularla con la historia de los Mundiales, una relación que quedó marcada para siempre con "Waka Waka", la canción oficial de Sudáfrica 2010 y uno de los mayores éxitos en la historia de las Copas del Mundo.

Con una combinación de tradición, modernidad y figuras de primer nivel, México dio el puntapié inicial a una nueva edición del torneo más importante del planeta, dejando la vara alta para lo que promete ser una Copa del Mundo inolvidable.