Uno Santa Fe | Ovación | Mundial

México abrió el Mundial 2026 con una fiesta a la altura de la historia

El Estadio Azteca fue escenario de un impactante espectáculo que combinó cultura, música y fútbol. Shakira, Maná, J Balvin y Los Ángeles Azules encabezaron una ceremonia que marcó el inicio de la Copa del Mundo.

Ovación

Por Ovación

11 de junio 2026 · 15:43hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
México abrió el Mundial 2026 con una fiesta a la altura de la historia

La espera terminó. El Mundial 2026 ya está en marcha y México volvió a hacer historia al convertirse en el primer país en albergar tres inauguraciones de una Copa del Mundo. El escenario elegido fue el mítico Estadio Azteca, donde antes del partido entre México y Sudáfrica se desarrolló una ceremonia cargada de color, identidad y grandes figuras de la música internacional.

La capital mexicana se vistió de gala para recibir a miles de fanáticos de todo el mundo en una apertura que buscó reflejar la riqueza cultural del país anfitrión y el espíritu de una competencia que promete ser histórica.

Un homenaje a las raíces mexicanas

El espectáculo comenzó con una puesta en escena inspirada en las culturas originarias de México. Los sonidos de un tambor ceremonial, asociado a las tradiciones aztecas, marcaron el ritmo inicial de una ceremonia donde el oro, los símbolos ancestrales y las representaciones indígenas tuvieron un lugar destacado.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AlertaMundoNews/status/2065137840837497339&partner=&hide_thread=false

Además, el mensaje de bienvenida fue emitido en español, inglés y dialectos mayas, un gesto que buscó resaltar la diversidad cultural de una de las naciones anfitrionas de la Copa del Mundo.

Maná encendió al Azteca

La música tomó protagonismo rápidamente con la aparición de Maná, una de las bandas más emblemáticas de América Latina.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AlertaMundoNews/status/2065138312130551889&partner=&hide_thread=false

Ante un estadio colmado, el grupo mexicano interpretó "Oye mi amor", generando uno de los momentos más emotivos de la noche, con miles de espectadores acompañando cada estrofa desde las tribunas.

Los ritmos latinos dijeron presente

La fiesta continuó con la participación del venezolano Danny Ocean, quien aportó su estilo pop y urbano a una ceremonia que apostó fuerte por la música latinoamericana.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AuroradeMexico/status/2065129144850030602&partner=&hide_thread=false

Posteriormente llegó el turno de Belinda y Los Ángeles Azules, quienes interpretaron "Por Ella", la canción oficial incluida en el álbum del Mundial 2026. La combinación entre la tradicional cumbia mexicana y la pasión futbolera logró una gran conexión con el público.

J Balvin volvió a una gran cita FIFA

Otro de los artistas destacados de la noche fue J Balvin, quien presentó "Una a la Vez", el tema que grabó junto a Ryan Castro.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/porktendencia/status/2065135295947829692&partner=&hide_thread=false

El colombiano volvió a formar parte de un espectáculo vinculado a la FIFA luego de haber participado en la final del Mundial de Clubes 2025, reafirmando su lugar como una de las figuras musicales más convocantes del continente.

Shakira cerró una noche inolvidable

El broche de oro llegó de la mano de Shakira, encargada de cerrar la ceremonia inaugural.

La artista colombiana interpretó "Dai Dai", el himno oficial del Mundial 2026 grabado junto al nigeriano Burna Boy, en una actuación que despertó una enorme ovación en el Azteca.

Su presencia volvió a vincularla con la historia de los Mundiales, una relación que quedó marcada para siempre con "Waka Waka", la canción oficial de Sudáfrica 2010 y uno de los mayores éxitos en la historia de las Copas del Mundo.

Con una combinación de tradición, modernidad y figuras de primer nivel, México dio el puntapié inicial a una nueva edición del torneo más importante del planeta, dejando la vara alta para lo que promete ser una Copa del Mundo inolvidable.

Mundial México Shakira
Noticias relacionadas
marcos senesi jugara el mundial en lugar de leo balerdi

Marcos Senesi jugará el Mundial en lugar de Leo Balerdi

verdirame conto como vive mexico la previa del mundial: todavia falta ese ambiente que uno esperaba

Verdirame contó cómo vive México la previa del Mundial: "Todavía falta ese ambiente que uno esperaba"

tagliafico encendio una luz amarilla y hay preocupacion en la seleccion

Tagliafico encendió una luz amarilla y hay preocupación en la Selección

giay espera por la decision de scaloni y suena con meterse en la lista final del mundial

Giay espera por la decisión de Scaloni y sueña con meterse en la lista final del Mundial

Lo último

En el partido inaugural del Mundial, México venció con autoridad a Sudáfrica

En el partido inaugural del Mundial, México venció con autoridad a Sudáfrica

Escala la tensión en Sauce Viejo: Asoem rechaza la restricción de acercamiento y advierte que afecta las negociaciones paritarias

Escala la tensión en Sauce Viejo: Asoem rechaza la restricción de acercamiento y advierte que afecta las negociaciones paritarias

Bajo presión política y reclamos, Adorni anunció que irá al Senado el próximo mes

Bajo presión política y reclamos, Adorni anunció que irá al Senado el próximo mes

Último Momento
En el partido inaugural del Mundial, México venció con autoridad a Sudáfrica

En el partido inaugural del Mundial, México venció con autoridad a Sudáfrica

Escala la tensión en Sauce Viejo: Asoem rechaza la restricción de acercamiento y advierte que afecta las negociaciones paritarias

Escala la tensión en Sauce Viejo: Asoem rechaza la restricción de acercamiento y advierte que afecta las negociaciones paritarias

Bajo presión política y reclamos, Adorni anunció que irá al Senado el próximo mes

Bajo presión política y reclamos, Adorni anunció que irá al Senado el próximo mes

Impulsan una ley para prohibir la venta de bebidas energizantes a menores de edad en Santa Fe

Impulsan una ley para prohibir la venta de bebidas energizantes a menores de edad en Santa Fe

Iba rumbo al hospital, pero la beba nació en el taxi: el emocionante relato de Pitu, el chofer que asistió el parto

Iba rumbo al hospital, pero la beba nació en el taxi: el emocionante relato de "Pitu", el chofer que asistió el parto

Ovación
En el partido inaugural del Mundial, México venció con autoridad a Sudáfrica

En el partido inaugural del Mundial, México venció con autoridad a Sudáfrica

México abrió el Mundial 2026 con una fiesta a la altura de la historia

México abrió el Mundial 2026 con una fiesta a la altura de la historia

Shakira hizo su estreno en la ceremonia inaugural en el Mundial

Shakira hizo su estreno en la ceremonia inaugural en el Mundial

Marcos Senesi jugará el Mundial en lugar de Leo Balerdi

Marcos Senesi jugará el Mundial en lugar de Leo Balerdi

Tagliafico encendió una luz amarilla y hay preocupación en la Selección

Tagliafico encendió una luz amarilla y hay preocupación en la Selección

Policiales
Hallaron el cadáver de Carlos María Ezpeleta en aguas del río Coronda a la altura de Bajada El Chiji, en Sauce Viejo

Hallaron el cadáver de Carlos María Ezpeleta en aguas del río Coronda a la altura de Bajada El Chiji, en Sauce Viejo

Robaron en un comercio de insumos informáticos en avenida Blas Parera: estiman pérdidas por 20 millones de pesos

Robaron en un comercio de insumos informáticos en avenida Blas Parera: estiman pérdidas por 20 millones de pesos

Balearon a un oficial de Infantería en barrio San Lorenzo: el chaleco balístico le salvó la vida

Balearon a un oficial de Infantería en barrio San Lorenzo: el chaleco balístico le salvó la vida

Escenario
Histórico: Los Fabulosos Cadillacs regresan a Santa Fe

Histórico: Los Fabulosos Cadillacs regresan a Santa Fe

Los Auténticos Decadentes llegan a Santa Fe para una noche llena de clásicos y fiesta

Los Auténticos Decadentes llegan a Santa Fe para una noche llena de clásicos y fiesta

Más de 4.000 personas ya vieron la magia de Cirque XXI en Santa Fe

Más de 4.000 personas ya vieron la magia de Cirque XXI en Santa Fe

Harlem Festival 2026 anuncia su 8va edición: todo lo que hay que saber

Harlem Festival 2026 anuncia su 8va edición: todo lo que hay que saber

Multiverso presenta Vestigios: una catarsis de rock pesado grabada en vivo para soltar el pasado y abrazar lo nuevo

Multiverso presenta "Vestigios": una catarsis de rock pesado grabada en vivo para soltar el pasado y abrazar lo nuevo