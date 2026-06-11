En el partido inaugural del Mundial, México venció con autoridad a Sudáfrica En el primer partido del Mundial, México en el estadio Azteca venció por 2-0 a Sudáfrica. El partido tuvo tres expulsados 11 de junio 2026 · 18:34hs

En el partido inaugural del Mundial, México superó a Sudáfrica.

El partido inaugural del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 no dio lugar a las sorpresas y México se impuso por 2-0 sobre Sudáfrica por la primera fecha del Grupo A.

Con un tempranero gol de Julián Quiñones, que aprovechó un grosero error defensivo, y otro de Raúl Jiménez, el Tri sumó sus primeros tres puntos en el certamen aunque sufrió la roja de César Montes sobre el final. Los Bafana Bafana terminaron con nueve por las expulsiones de Sphephelo Sithole y Themba Zwane.

México arrancó con el pie derecho El equipo dirigido por Javier Aguirre disputará su segunda jornada ante Corea del Sur el jueves 18 a las 22.00 en el Estadio Akron de Guadalajara, mientras que los de Hugo Broos chocarán con República Checa en la madrugada del mismo jueves, a la 01.00 y en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. Embed - MÉXICO NO DEJÓ DUDAS EN EL PARTIDO INAUGURAL DEL MUNDIAL | México 2-0 Sudáfrica | RESUMEN | M1