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Shakira hizo su estreno en la ceremonia inaugural en el Mundial

La artista cantó el tema “Dai Dai” junto a Burna Boy.

Ovación

Por Ovación

11 de junio 2026 · 15:35hs
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Shakira hizo su estreno en la ceremonia inaugural en el Mundial

La cantante Shakira hizo su show en la ceremonia inaugural del Mundial 2026 en el Estadio Azteca junto al artista Burna Boy con el tema "Dai Dai".

La artista colombiana apareció con un atuendo amarillo en la parte superior y anteojos, acompañada por un gran número de bailarines, además del cantante nigeriano, en lo que fue el cierre musical de la inauguración.

El evento, protagonizado por la cantante colombiana Shakira, contó con la actuación de figuras como J Balvin, Maná, Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, Los Ángeles Azules, Lila Downs y Tyla.

En la previa al espectáculo y ante la espera de más de 83 mil personas, la música ambiental ponía en escena a Soda Estéreo, "Amor prohíbido" de Selena Quintanilla y cantantes latinos entre otros, ante una competencia que pone en vilo al mundo entero.

La actuación de Shakira en el acto inaugural del Mundial

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Shakira Mundial Azteca
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