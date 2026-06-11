Chiqui Tapia: "Va a ser un Mundial difícil y quizás podríamos haber llegado mejor"

El presidente de AFA Claudio Tapia habló en la previa a la apertura del Mundial y se refirió a las chances que tiene Argentina de volver a ser campeón

Claudio Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, estuvo presente en el Estadio Ciudad de México para presenciar el partido inaugural de la Copa del Mundo entre México y Sudáfrica. Antes del pitazo inicial, contó sus sensaciones sobre el comienzo de un campeonato en el que la Selección Argentina defenderá el título. Vaticinó que será un Mundial particularmente difícil, habló sobre Lionel Messi y sostuvo que el equipo de Lionel Scaloni "podría haber llegado mejor", en relación a la gran cantidad de problemas físicos con las que llegó el plantel a Estados Unidos.

Ansioso por empezar a jugar. La verdad que los chicos tuvieron estos dos partidos para poder mostrarse, poder ponerse a punto. Con las mismas ansias que tienen todos de que empiece a jugarse", declaró ante los micrófonos de DSports en zona mixta. Y añadió: "Quizás podríamos haber llegado mejor".

Este último comentario se debe a la gran cantidad de jugadores que arribaron a la concentración con problemas físicos o lesiones. En total fueron 10 -la mayoría ya recuperados-, pero se sumaron Nicolás Tagliafico -pequeña lesión en el sóleo- y Nicolás González -contractura-, que los ponen en duda para el debut ante Argelia del próximo martes a las 22.00 en Kansas City.

Por otro lado, explicó con qué expectativas llega la Selección a esta Copa del Mundo y enumeró los diferentes factores que la harán aún más difícil que de costumbre: "Con la obligación de defender la Copa del Mundo porque somos los campeones y tenemos la obligación del 19 de julio defenderla en un Mundial muy difícil, con un partido más, diferentes sedes, cambio de clima, cambio de horarios. Va ser especial".

Por último, ante la consulta de si este será el último Mundial de Lionel Messi, respondió: "No sé si es el último, ojalá que no. Está muy contento, lo pudieron ver en cómo se expresó después del partido con Islandia y nosotros tenemos que aprender a disfrutarlo. Es fundamental para nuestra selección, nos da muchísimo".