José Mourinho fue presentado oficialmente como técnico del Real Madrid

Florentino Pérez lo había anunciado una vez ganadas las elecciones como presidente del club. El DT portugués vuelve al Merengue

El Real Madrid anunció de manera oficial al portugués José Mourinho como nuevo director técnico, tal como lo había anunciado Florentino Pérez al ganar las elecciones como presidente del club.

El lunes pasado el Benfica oficializó la salida de Mourinho debido a que el Merengue pagó la cláusula de 15 millones de euros para quedarse con los servicios del DT.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, "Mou" será el nuevo técnico madridista durante las próximas tres temporadas con vínculo hasta el 30 de junio de 2029.

En el comunicado oficial de "La Casa Blanca" se confirmó que el nuevo y flamante entrenador portugués tomará el mando el próximo 13 de julio, día que dará comienzo a la pretemporada.

Esta será la segunda vez que el técnico portugués se siente en el banco para dirigir al Real Madrid; la primera fue entre 2010 y 2013, cuando dirigió 178 partidos oficiales, en los que logró 128 victorias, 28 empates y solo 22 derrotas; además ganó 3 títulos: LaLiga, la Copa del Rey y la Supercopa de España.