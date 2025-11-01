Uno Santa Fe | Ovación | Aldosivi

Aldosivi le ganó a Independiente Rivadavia y sueña con la permanencia

En condición de local, Aldosivi superó 3-1 a Independiente Rivadavia y aún mantiene la esperanza de continuar en la categoría

1 de noviembre 2025 · 17:34hs
Aldosivi se hizo fuerte en casa y superó por 3-1 a Independiente Rivadavia. Con esta victoria en el Estadio José María Minella, el Tiburón consiguió tres puntos clave en la búsqueda de la permanencia en la máxima categoría del fútbol argentino, mientras que el equipo mendocino tiene un solo objetivo en la cabeza: la final de la Copa Argentina ante Argentinos Juniors.

De cabeza llegaron los dos primeros goles de los dueños de casa. A tan solo tres minutos del inicio, Justo Giani abrió el marcador, mientras que también mediante el juego aéreo, pero a los 9 de la segunda mitad, Agustín Palavecino fue quien estiró la ventaja.

Minutos más tarde, a los 23 del complemento, la magia sucedió. El propio Giani inventó un excelso taco para asistir a Tobías Cervera, quien ante la salida del arquero definió con sutileza por un costado. Asimismo, en la jugada siguiente y tras una pelota cruzada al área local, Alex Arce descontó para los de Mendoza, pero no fue suficiente.

Así, los de Mar del Plata subieron un escalón en la Zona A para ostentar el décimo cuarto puesto, con 12 puntos conseguidos, mientras que la Lepra mendocina se mantuvo hasta el momento en la décimo tercera plaza, con las mismas unidades que su rival de turno. En la tabla anual, el Tiburón escaló a la posición 29 con 27 puntos, superando a San Martín de San Juan.

