Argentina busca prolongar su sueño mundialista enfrentando a Egipto

La Selección Argentina juega este martes desde las 13 ante Egipto buscando clasificar a los cuartos de final del Mundial

La Selección Argentina y Egipto jugarán este martes desde las 13 en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Estados Unidos, en el marco de los octavos de final del Mundial 2026. El equipo capitaneado por Lionel Messi y dirigido por Lionel Scaloni buscará dar otro paso más en la Copa Mundial de la FIFA en busca del bicampeonato, tras haberse consagrado en Qatar hace cuatro años. El ganador se enfrentará en cuartos al vencedor de Colombia-Suiza.

Argentina llega a este encuentro tras superar trabajosamente a Cabo Verde en octavos de final, en un partido para el infarto que se definió 3-2 a favor del combinado nacional en el alargue. Lionel Messi convirtió el primer gol del seleccionado, luego Lisandro Martínez le devolvió la ventaja en el tiempo extra y la historia se definió por un cabezazo de Cristian Romero que terminó siendo autoría de Diney en contra.

Previamente, la Albiceleste lideró el Grupo J del Mundial con puntaje ideal: debutó con goleada 3-0 sobre Argelia, venció a Austria 2-0 y cerró la etapa inicial con un triunfo más sobre Jordania por 3-1. Este martes, en Atlanta, con un Messi que buscará estirar más récords y escaparse como máximo goleador de este Mundial y de la historia de la Copa del Mundo, irá por un resultado positivo para acercarse a su objetivo en el torneo.

Lionel Scaloni no quedó conforme con lo hecho ante Cabo Verde y se perfilan cambios en la formación de la Selección Argentina. Leandro Paredes y Nicolás González pelean por ocupar el lugar de Thiago Almada, mientras que hay dos dudas: Nicolás Tagliafico busca recuperar su puesto en lugar de Facundo Medina, y la disputa por la 9 entre Lautaro Martínez y Julián Álvarez suma un nuevo capítulo.

Por su parte, Egipto viene de eliminar en octavos de final a Australia en una definición todavía más dramática: por penales. El equipo liderado por Mohamed Salah se quedó con la clasificación en la tanda luego de igualar 1-1 en el tiempo reglamentario.

El seleccionado africano hizo méritos para meterse en la etapa eliminatoria del Mundial gracias a haber quedado segundo en el Grupo G. En su andar en la Copa del Mundo, empató 1-1 con Bélgica, triunfó 3-1 sobre Nueva Zelanda e igualó 1-1 frente a Irán.

Probables formaciones

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Leandro Paredes; Lionel Messi y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.

Egipto: Mostafa Shobir; Mohamed Hany, Yasser Ibrahim, Rami Rabia, Kareem Hafez; Marawan Attia, Hamdy Fathy, Emam Ashour, Mostafa Zico; Mohamed Salah y Omar Marmoush. DT: Hossam Hassan.

Árbitro: François Letexier.

Estadio: Mercedes-Benz Stadium.

Hora: 13.

TV: TyC Sports, D Sports, TV Pública y Telefé.