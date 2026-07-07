La FeVA instauró el Día Nacional del Vóleibol Argentino en homenaje a una leyenda

En homenaje al histórico jugador y entrenador argentino que fue todo un símbolo para nuestro vóley, Daniel Castellani, la FeVA anunció que el 25 de junio será el día nacional del deporte

La FeVA definió que el 25 de junio será el día del vóley argentino en homenaje a Daniel Castellani.

La Federación Argentina de Voley (FeVA) anunció en las últimas horas que por decisión de su Consejo Directivo el 25 de junio se convertirá en el Día Nacional de este deporte nacional en un reconocido homenaje a Daniel Castellani, histórico referente como jugador y entrenador del Voley nacional desde los inicios del fenómeno en 1982 con el tercer puesto en la Copa del Mundo y la medalla de bronce en Seul en 1988.

“El último sábado, el Consejo Directivo de la FeVA aprobó por unanimidad el proyecto de que el día del fallecimiento de Daniel Castellani sea el Día Nacional del Voleibol Argentino. Por vos Daniel, gracias por tu legado”, publicó en sus redes la federación en una decisión que todo el voley de nuestro país avaló dado el legado del Castellani que fue también uno de los mentores del proyecto actual de las Panteras que conduce Facundo Morando.

Castellani tenía 65 años y fue referente de la generación que cambió la historia de ese deporte en el país. En su etapa de jugador, tuvo un protagonismo central en la histórica camada de los años 80 que consiguió la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Seúl 1988 y también obtuvo el tercer puesto en el Mundial de 1982.

Luego continuó ligado al vóleibol desde el banco de suplentes. En 1993, asumió la selección argentina masculina, con la que alcanzó la medalla de oro en los Juegos Panamericanos Mar del Plata 1995, la clasificación para los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996, el octavo lugar en el Campeonato Mundial de 1997 y la sexta posición en la Liga Mundial 1999.

En un comunicado oficial la FeVA expresó que " el Consejo Directivo de la Federación del Voleibol Argentino aprobó por unanimidad el proyecto de que el día de fallecimiento de Daniel Castellani sea decretado como el Día Nacional del Voleibol Argentino".

Continúa la misiva señalando que "Fue un momento de mucha emoción y unidad en el marco de una nueva reunión en las instalaciones de la FeVA. Días atrás fue recibida la propuesta, se presentó la idea este sábado y se aprobó con un aplauso general y emotivo".