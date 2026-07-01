Cayó preso el acusado de abusar sexualmente de una mujer durante un robo en una vivienda de barrio Las Lomas

Una mujer denunció que fue víctima de un robo seguido de un abuso sexual en su vivienda. El hecho ocurrió durante la madrugada del lunes y el acusado ya fue detenido.

El hombre detenido luego del robo y abuso ocurrido en una vivienda de bario Las Lomas

Durante la jornada del lunes , una mujer de 44 años llamó a la central de emergencias 911 para denunciar que fue víctima de un robo seguido de un abuso sexual en su vivienda, ubicada en barrio Las Lomas , en el extremo noroeste de la ciudad de Santa Fe .

Minutos después, y debido a la gravedad de la denuncia, llegaron al lugar efectivos de Orden Público y de Cuerpos de la Policía de Santa Fe , quienes entrevistaron a la víctima y dieron inicio a las primeras actuaciones. Tras la aprehensión del sospechoso , y con la intervención de personal de la Comisaría de la Mujer , se activaron los protocolos vigentes para la asistencia a la víctima y el tratamiento del imputado . Además, se realizaron los peritajes criminalísticos en la vivienda y los exámenes médicos correspondientes.

El testimonio de la víctima

La mujer, de 44 años, relató a los uniformados que un hombre al que identificó por el apellido Duarte ingresó a su domicilio, le sustrajo un teléfono celular Samsung y luego la amenazó con un arma de fuego. Según su denuncia, posteriormente fue abusada sexualmente por el agresor.

La víctima aportó una detallada descripción de la complexión física, los rasgos fisonómicos y la vestimenta del atacante. Con esa información, los policías desplegaron un intenso rastrillaje en la zona y lograron aprehender al sospechoso en el sector norte del barrio. El hombre fue identificado como D. M. O., de 26 años, con domicilio en la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos.

La investigación

Las actuaciones fueron informadas a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe, que a su vez notificó al fiscal de Flagrancia de turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

El fiscal dispuso que el hombre permanezca privado de su libertad, que sea sometido a una revisión en Medicina Legal, correctamente identificado y que la investigación continúe en manos de los pesquisas de la Comisaría de la Mujer.

Asimismo, la Fiscalía ordenó remitir las actuaciones a la Unidad Fiscal Especial de Violencia de Género, Familiar y Sexual, que continuará con la investigación del caso.

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