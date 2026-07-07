Variada actividad para los clubes en las diferentes categorías de Liga Santafesina

Se completará la 12ª jornada del Apertura de la Segunda División, mientras que continuará la primera ronda del cuadro principal de la Copa Concejo 0.0%

Los clubes que compiten en los diversos estamentos de la Liga Santafesina tendrán una semana más que movida. Este martes se completará la fecha 12 del Apertura de Primera B con un cotejo en el predio Nery Pumpido, mientras que en la Copa Concejo, habrá un encuentro en el mismo escenario ya con la disputa del cuadro principal. En ambos casos se trata de elencos que siempre son protagonistas en las competencias que le toca afrontar.

En la jornada de este martes se completará la decimosegunda jornada del Apertura de la Segunda División de la Liga Santafesina, solamente en primera división. A partir de las 21, en el predio Nery Alberto Pumpido, Don Salvador se medirá con Defensores de Alto Verde con el arbitraje de Lucas Muga y la asistencia de Leonel Romero y Gonzalo Oroño. En el caso del conjunto de barrio Adelina Este viene de caer frente a Banco Provincial por 3 a 0, mientras que el cuadro costero, derrotó con contundencia a la Vecinal Gálvez por 3 a 1.

Las posiciones en el ascenso liguista se encuentra del siguiente modo: Santa Fe FC 41, Banco Provincial 37, Los Canarios 35, Nuevo Horizonte 31, Pucará 30, San Cristóbal 29, Belgrano de Coronda 28, El Cadi 23, Defensores de Alto Verde 22; Atenas, Los Piratitas y Loyola 18, Vecinal Gálvez y El Pozo 16, Los Juveniles 13; Don Salvador y Floresta 10, Deportivo Agua 9, Atlético Arroyo Leyes y Defensores de Peñaloza 3.

Acción en la Copa Concejo Municipal 0.0%

Continúa disputándose la primera ronda del cuadro principal de la copa organizada en conjunto por la Liga Santafesina, el Concejo de Santa Fe y CCU Argentina: A mitad de semana se jugarán en el predio Nery Pumpido dos partidos más, los cuales atenderán al siguiente cronograma.

Por un lado, este martes 7 de julio desde las 20.30, se van a enfrentar Nacional y Las Flores II, mientras que el miércoles, también a las 8 y media de la noche, se verán las caras Cosmos y el Deportivo Nobleza.

Adelantos en la fecha 17 del Polaca Burtovoy

Esta semana el campeonato de la máxima división de la Liga Santafesina tendrá varios nuevos adelantos: La fecha 17 del Apertura José Luis Burtovoy será iniciada por el puntero La Perla que recibe a La Salle y el Lagunero será anfitrión del Tatengue que, casualmente, se enfrentarán también por los Octavos de Final de la Copa Santa Fe. El jueves continuará la actividad en el predio Nery Pumpido y en Colonia San José.

El líder del campeonato La Perla del Oeste recibirá en Recreo a La Salle Jobson este miércoles a las 21, mientras que el partido de la División Reserva comenzará a las 19.

Por otra parte, el mismo 8 de julio pero a las 20, Ciclón Racing será anfitrión de Unión en el Campo de Deporte 8 de Enero. El juego preliminar de Reserva va a las 18.

Asimismo, el jueves se jugarán dos encuentros más: En primer lugar y en Colonia San José, el escolta del campeonato Colón de San Justo visitará a Universidad desde las 15.30, en tanto que las reservas se medirán desde las 13.30.

Ya por la noche y en el predio Nery Alberto Pumpido, Ateneo Inmaculada y Sanjustino se cruzarán desde las 21 y en la cancha Leopoldo Jacinto Luque. El partido de Reserva irá a las 19 y en la cancha Leopoldo Jacinto Luque.