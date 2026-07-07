Varios santafesinos realizarán una concentración de Seven en Córdoba

Convocados por la Unión Argentina de Rugby cuatros jugadores de la Unión Santafesina participan de una concentración nacional juvenil de seven en Alta Gracia

Cuatro jugadores de la Unión Santafesina de Rugby integran la lista de 28 jugadores citados por la UAR para la primera concentración nacional rumbo a los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026.

La Unión Argentina de Rugby dio a conocer la nómina de 28 jugadores convocados para la primera Concentración Nacional de Seven Masculino Juvenil, una instancia clave dentro del proceso de selección del plantel que representará al país en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026.

Los dos jugadores que representan a la ciudad de Santa Fe

Entre los elegidos aparecen dos representantes de la ciudad, Teo González Man de La Salle Jobson y Octavio Sarsotti de Santa Fe Rugby quienes continúan consolidándose dentro del sistema de desarrollo de la UAR y tendrán una nueva oportunidad de mostrarse con la camiseta nacional.

También hay dos muy buenos jugadores del interior de la zona, uno de Atlético Almirante Brown de San Vicente, Bautista Acevedo, y el otro, del Círculo Rafaelino de Rugby, la misma institución de la que surgieron los actuales Pumas, Mayco Vivas y Pedro Rubiolo, se trata de Juan Martín Dipp.

La región litoral también contará con una importante representación de chicos de la Unión de Rugby de Rosario. Fueron convocados Valentín Acosta de Atlético del Rosario, y Manuel Urquiza junto a Juan Cruz Esteves, ambos jugadores del Jockey Club de Rosario, reafirmando el protagonismo que mantiene la región en el alto rendimiento del rugby juvenil argentino.

Bautista Acevedo de Atlético Almirante Brown de San Vicente citado a la concentración en Córdoba.

Esta concentración será la primera de dos previstas por la UAR para evaluar a los mejores talentos del país en la modalidad de seven. Durante los entrenamientos, el cuerpo técnico analizará el rendimiento de los jugadores con vistas a conformar el plantel que competirá en el Dakar 2026.

El plantel y los convocados

El plantel que trabaja en Alta Gracia es el que se detalla a continuación: Bautista Acevedo (Brown de San Vicente), Juan Martín Dipp (CRAR de Rafaela), Teo González Man (La Salle Jobson) y Octavo Sarsotti (Santa Fe Rugby Club); Valetín Acosta (Atlético del Rosario), Juan Cruz Esteves (Jockey Club de Rosario), Manuel Urquiza (Jockey Club de Rosario).

Además fueron convocados: Francisco Agüero (Los Tarcos), Salvador Aramburu (Urú Curé de Río Cuarto), Dante Baistrocchi (Tala de Córdoba), Francisco Baldi (Universitario de San Juan), Gonzalo Cairo (Marista de Mendoza), Mateo Coledani (Gimnasia y Tiro de Salta), Gino Fozzati (Universitario de Córdoba), Santiago Gallo (Los Tarcos de Tucumán), Pedro Girini (San Juan RC), Bautista González Ponce (Huirapuca de Tucumán), Josema Llorens Villanueva (Los Tordos de Tucumán), Gonzalo Manzur (Cördoba Athlétic), Santiago Martos (Jockey de Salta), Walter Ojeda (Tucumán Rugby), Lisandro Piragine (Taraguy de Corrientes), Lucas Schiavi (Taraguy de Corrientes), Benjamín Suárez (Liceo de Mendoza) y Bruno Torielli (Tigres de Salta).