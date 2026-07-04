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Mundial 2026: el historial entre Argentina y Egipto en la previa de los octavos de final

El equipo dirigido por Lionel Scaloni jugará ante Egipto el próximo martes desde las 13:00.

Ovación

Por Ovación

4 de julio 2026 · 00:10hs
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Mundial 2026: el historial entre Argentina y Egipto en la previa de los octavos de final

La Selección argentina le ganó a Cabo Verde por 3-2 en un partido para el infarto obteniendo la calcificación a los octavos de final de la Copa del Mundo disputada en Estados Unidos, Canadá y México.

La "Albiceleste" se enfrentará el próximo martes ante otra selección africana, esta vez ante Egipto que obtuvo la victoria en la tanda de penales por 4 a 2 a Australia, tras igualar 1 a 1 en el partido, y se metió por primera vez en su historia en la siguiente ronda.

La Selección argentina tiene un historial escaso ante Egipto, al registrar tan solo 4 encuentros oficiales, todos los partidos culminados en victorias, contando las distintas categorías y competiciones aunque jamás se cruzo en la Copa Mundial.

Los mano a mano entre la Selección Argentina y Egipto

La primera vez que se cruzaron estos dos países tiene fecha el 6 de junio de 1928 en los juegos Olímpicos de Amsterdan, con resultado de una goleada por 6-0 a favor del conjunto sudamericano en la fase de Semifinales.

El siguiente registro tiene el cruce por parte del seleccionado sub-20 el 17 de junio de 2001 en una nueva victoria con el resultado abultado de 7-1 en fase de grupos del Mundial sub-20 organizado en Buenos Aires.

El único duelo de la categoría mayor se disputó el 26 de marzo de 2008, se jugó en el Estadio Internacional de El Cairo, el conjunto Nacional, dirigido en ese entonces por Alfio "El Coco" Basile, ganó gracias a los goles de Sergio "Kun" Agüero y Nicolás Burdisso.

En el último antecedente en el historial ante el conjunto africano fue en el encuentro correspondiente a los juegos Olímpicos de Tokio en 2021 (por la pandemia), con una victoria por la mínima con tanto de Facundo Medina, -hoy en el plantel que disputa la actual Copa Mundial-

El equipo dirigido por Lionel Scaloni, que obtuvo la victoria con lo justo ante Cabo Verde por 16avos sumará, ante Egipto, 10 partidos mundialistas ante equipos de África, con un balance de 8 victorias y 1 derrota.

Mundial Argentina Egipto
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