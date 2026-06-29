Caras Extrañas se presentará en Tribus Club de Arte el viernes 3 de julio a las 21. Como banda invitada estará Sahira Wilds. Las entradas están a la venta a través de Ticketway.

Caras Extrañas vuelve a Tribus para una noche a puro rock

Caras Extrañas, la banda liderada por Junior Lescano, ex cantante de La 25 , continúa consolidándose como uno de los proyectos más fuertes del rock argentino actual. Formada en 2021 tras el regreso de los conciertos en vivo, la banda está integrada por Junior (voz y guitarra), Rodia (guitarra acústica), Heber (batería), Gastón Picazo (teclados), Arito (guitarra), Juano Bang (bajo) y Juan “El Niño” (armónica).

Su propuesta combina nuevas composiciones con los clásicos de La 25, generando un show potente y directo que conecta de inmediato con el público. En 2024, Caras Extrañas presentó su primer álbum “12 Pócimas” con un Luna Park completamente agotado, marcando un hito en su carrera.

Actualmente, Caras Extrañas se encuentra preparando la presentación oficial de su nuevo disco, que estará girando por todo el país durante este año. Llegará a Santa Fe el viernes 3 de julio a las 21 para tocar en Tribus Club de Arte con banda invitada: Sahira Wilds.

Puntos de venta:

Tribus Club de Arte | República de Siria 3572

NEXON Peatonal Santa Fe | San Martín 2637

NEXON Aristóbulo del Valle | Aristóbulo del Valle 6780

NEXON Santo Tomé | Av. 7 de Marzo 2091

NEXON Blas Parera | Av. Blas Parera 6980

NEXON Paraná | Urquiza 1031

Terco Tour Paraná | 25 de Mayo 453

Draxxxo Esperanza | 25 de Mayo 1446

Toselli Hogar Rafaela | Blvd Lehmann 359

ONLINE : www.ticketway.com.ar

VENTA TELEFÓNICA | 0342-155-764161

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