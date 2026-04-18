Argentina no para de sumar medallas con natación en Panamá 2026

Laureano Hopmeier de Unión de Santa Fe logró medalla de plata en el relevo combinado en la segunda jornada en los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026

La natación argentina fue una de las grandes protagonistas en el Complejo Acuático del Centro de Alto Rendimiento, durante una jornada de finales de alto nivel en los IV Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, que dejó como saldo una destacada cosecha de medallas y marcas históricas.

El paranaense Laureano Hopmeier logró medalla de plata en la posta 4x100 metros relevos combinados masculino. La sanfrancisqueña Malena Santillán, que en la jornada del jueves había logrado medalla de plata en los 800 metros libre , en la presente jornada competirá en su prueba en la que es más fuerte, los 200 metros espalda.

Un unionista logró medalla de plata en Panamá

En la final masculina de la prueba, la posta argentina logró la medalla de plata con un registro de 3:49.52, en una competencia ganada por Brasil, que se quedó con el oro y el nuevo récord de los Juegos al marcar 3:43.50. El tercer lugar correspondió a Venezuela. En la última prueba del día, en los 4x100 metros Relevos Combinados Masculino, Argentina se quedó con la medalla de Plata (3:49.42) y Brasil con la de Oro (3:43.50). El equipo que salió en el segundo lugar estuvo conformado por Matías Chaillou, LuisFontana, Laureano Hopmeier de Unión de Santa Fe y Maximo Aguilar.

Agostina Hein está imparable en los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026. Esta vez, la nadadora oriunda de Campana se quedó otra vez con dos medallas de oro en un mismo día y a su vez obtuvo un récord argentino absoluto. En los 200 metros libres, con un tiempo de 1:58:79, Hein volvió a imponerse para quedarse con su cuarta presea en lo que va del certamen, al batir su propia marca.Poco después, se consagró en 4x100 combinados junto con Cecilia Dieleke, Liz Dos Santos y Laila Chain. En estos Juegos, Hein ya había obtenido la medalla de oro en 200 metros combinado individual, 800 metros libres (ambas en el mismo día) y en el 4x100 relevo estilo mixto.

La primera medalla de oro llegó de la mano de Cecilia Dieleke, quien se quedó con la prueba de 100 metros de espalda femenino. La nadadora de 16 años hizo un tiempo de 1:00.42. En la final masculina de los 100 metros espalda, el argentino Matías Chaillou volvió a subir al podio tras obtener la medalla de plata con un registro de 56.65 segundos, en una prueba de gran exigencia.

image Agostina Hein imparable: cinco medallas de oro y un récord argentino absoluto.

En la final masculina de los 200 metros estilo libre, Máximo Aguilar logró la medalla de plata con un tiempo de 1:51.46, en una prueba dominada por Lucas Dos Santos De (Brasil), ganador con 1:50.19 y nuevo récord de los Juegos. La jornada también incluyó la final femenina de los 50 metros mariposa, en la que la argentina Guadalupe Angiolini obtuvo la medalla de bronce al finalizar con un tiempo de 27.15 segundos, en una prueba de gran velocidad.

En la final masculina de los 50 metros mariposa, Matías Chaillou volvió a destacarse para la delegación nacional al conquistar la medalla de bronce con un tiempo de 24.56 segundos. El oro fue para Celso Luis Ferreira (Brasil), quien ganó con 24.09 y estableció un nuevo récord de los Juegos, seguido por Davi Vallim (Brasil), plata con 24.20.

El cierre de la programación incluyó las postas 4 x 100 metros relevo combinado femenino, donde Agostina Hein, Cecilia Dieleke, Laila Chain y Liz Giovanna Dos Santos Paixao se apoderaron de la medalla de oro con un tiempo de 4:11.42, estableciendo un nuevo récord de los Juegos Suramericanos de la Juventud. La medalla de plata fue para Brasil, con 4:14.26, y el bronce para Venezuela.