Juegos Suramericanos: la Laguna Setúbal será el escenario de las competencias de vela.

El referente olímpico Alejandro Colla valoró que la Laguna Setúbal sea el gran escenario de la vela sudamericana. Y dijo que el mega evento deportivo permitirá que miles de personas descubran una disciplina que tendrá como escenario el paisaje único de la capital santafesina.

La vela es una de las disciplinas que se desarrollarán en la laguna Setúbal.

La Laguna Setúbal volverá a convertirse en un gran estadio a cielo abierto cuando reciba las competencias de vela de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Durante seis jornadas, los mejores navegantes de Sudamérica competirán frente a la costanera santafesina en una disciplina donde la estrategia, la lectura del viento y la precisión son tan importantes como la velocidad.

Del 12 al 26 de septiembre, las ciudades de Santa Fe, Rosario y Rafaela serán sede de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, que reunirán a más de 4.000 atletas de 15 países. La competencia contará con 43 deportes y 60 disciplinas, en el evento deportivo más importante de la historia de la provincia.

Para Alejandro Colla, referente olímpico, medallista panamericano y embajador de los Juegos, la competencia dejará un legado que irá mucho más allá del aspecto deportivo. "Los Juegos Suramericanos pueden ser una herramienta valiosísima para acercar a la gente al deporte", aseguró. Y agregó: "Lo más importante es que ayuden a crear una verdadera cultura deportiva".

Un escenario único para disfrutar la vela

La vela se desarrollará del 15 al 20 de septiembre en la Laguna Setúbal, donde el público podrá seguir las diferentes regatas desde la costanera, una característica poco habitual para esta disciplina. "Este deporte no siempre es fácil de ver desde la costa. La Laguna Setúbal es un hermoso escenario para hacerlo. Tiene una costanera muy linda y eso permitirá que la gente disfrute muy de cerca cada competencia", destacó Colla.

La capital provincial reunirá pruebas con embarcaciones individuales, dobles y una modalidad mixta. Cada regata pondrá a prueba la capacidad de los navegantes para interpretar el viento, leer el agua y tomar decisiones en cuestión de segundos. Además de la vela, el espejo de agua santafesino también recibirá las competencias de canotaje velocidad, remo convencional y triatlón, consolidándose como uno de los grandes escenarios deportivos de los Juegos.

Santa Fe y una tradición ligada al río

La elección de la Laguna Setúbal como sede no es casual. Santa Fe posee una extensa tradición vinculada a los deportes náuticos y una sólida red de clubes que, durante décadas, formaron deportistas que representaron al país en competencias internacionales. Ese vínculo histórico con el río convirtió a la provincia en uno de los lugares ideales para albergar una competencia de estas características y proyectar ese desarrollo hacia las nuevas generaciones.

Un ajedrez sobre el agua de la Setúbal

En la vela no siempre gana quien navega más rápido. La estrategia ocupa un lugar determinante y cada cambio de viento puede modificar el desarrollo de una regata. Las pruebas se dividirán según el tipo de embarcación y la modalidad de competencia. El programa incluirá clases individuales, dobles y mixtas, donde los atletas deberán combinar capacidad física, lectura del entorno y precisión técnica para encontrar el recorrido más eficiente.

Para Colla, esa capacidad de tomar decisiones es una de las mayores enseñanzas que deja este deporte. "Acá un chico de siete años ya está arriba de un barco solo, tomando decisiones sobre el timón, el viento, la vela y las olas. Todo eso se aprende con absoluta seguridad y le da una enorme confianza para desenvolverse en la vida", explicó.

Mucho más que una competencia deportiva

El embajador de los Juegos también destacó el trabajo conjunto que vienen realizando los deportistas olímpicos con la organización para acompañar el desarrollo de cada disciplina. "Nos estamos vinculando mucho y eso está buenísimo", señaló, al destacar la importancia de que los propios atletas aporten su experiencia para preparar las sedes y acercar cada deporte a la comunidad.

Además, valoró el interés que ya despierta el evento entre los más jóvenes. "Los colegios también se están acercando. Hace poco di una charla en el Parque Alem y estaba lleno de chicos que se interesaron muchísimo. Eso demuestra que los Juegos ya están generando entusiasmo", recordó.

Durante seis días, la Laguna Setúbal reunirá a los mejores navegantes de Sudamérica en uno de los escenarios naturales más emblemáticos de la provincia. Más allá de las medallas, la vela dejará un legado que trascenderá la competencia: nuevas vocaciones, una mayor cultura deportiva y la posibilidad de que miles de santafesinos descubran de cerca una disciplina que encuentra en el río su mejor escenario.