Juegos Suramericanos 2026: la entrada será gratuita, pero quienes quieran asegurar un lugar podrán pagar $10.000

Las competencias que se desarrollarán en Santa Fe, Rosario y Rafaela durante septiembre tendrán ingreso libre y gratuito hasta completar la capacidad de cada escenario. Quienes quieran garantizar anticipadamente su lugar podrán adquirir una entrada por $10.000. Todo lo recaudado será destinado a Cáritas, la Federación Santafesina de Asociaciones de Bomberos Voluntarios y Cilsa.

os espectadores que quieran acompañar de manera presencial los Juegos Suramericanos 2026 ya pueden asegurarse un lugar en las competencias que se disputarán durante septiembre en Santa Fe, Rosario y Rafaela .

Aunque el ingreso a los escenarios será libre y gratuito hasta completar la capacidad de cada lugar , quienes quieran tener garantizado el acceso a un partido o competencia determinada podrán adquirir anticipadamente una entrada por $10.000 .

La compra se realiza a través del sitio oficial santafe2026.ar, donde los interesados deberán seleccionar el partido o competencia a la que quieran asistir y completar el proceso de adquisición. Hay diferentes medios de pago disponibles.

De esta manera, no será necesario comprar una entrada para asistir a las competencias. La posibilidad de pagar por anticipado está pensada como una alternativa para quienes prefieran asegurarse el ingreso a un evento específico y no depender de la capacidad disponible al momento de llegar al escenario.

Una entrada con destino solidario

Además de garantizar el lugar, la compra tendrá un fin solidario. La totalidad del dinero recaudado por la venta de entradas será donada a tres instituciones: Cáritas, la Federación Santafesina de Asociaciones de Bomberos Voluntarios y Cilsa.

Las organizaciones llevan adelante distintas acciones de acompañamiento y asistencia a la comunidad. De esta manera, quienes decidan pagar los $10.000 para asegurar su lugar también estarán realizando un aporte a estas instituciones.

Cinco Fan Fest para acompañar los Juegos

La propuesta para el público también incluirá los Fan Fest, espacios destinados a acompañar el desarrollo de los Juegos Suramericanos en las tres ciudades sedes.

En total habrá cinco Fan Fest: dos en Rafaela, dos en Rosario y uno en Santa Fe. El acceso será gratuito, aunque debido a cuestiones de capacidad será necesario contar previamente con un código QR.

El QR podrá descargarse desde santafe2026.ar, el mismo sitio en el que se encuentra disponible la programación de las competencias y desde donde se pueden adquirir las entradas para quienes quieran garantizar su lugar.

Así, durante septiembre habrá distintas alternativas para participar de los Juegos: asistir gratuitamente a las competencias hasta completar la capacidad de los escenarios, asegurar anticipadamente el ingreso mediante una entrada de $10.000 o participar de los Fan Fest distribuidos en las tres ciudades.