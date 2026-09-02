Se inauguró la Villa Suramericana en el norte de la ciudad de Santa Fe

Con la presencia del gobernador Pullaro y el intendente Poletti, el complejo Esmeralda Este II, fue habilitado como centro residencial para los deportistas de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

La cuenta regresiva hacia los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 sumó este miércoles uno de sus principales hitos: la Villa Suramericana de la ciudad de Santa Fe quedó oficialmente inaugurada y está preparada para recibir a los deportistas y delegaciones que llegarán a la provincia en septiembre.

El acto se realizó en el complejo Esmeralda Este II, donde autoridades provinciales y representantes del deporte recorrieron las instalaciones y destacaron la importancia de contar con un espacio preparado para alojar a los protagonistas del acontecimiento continental. Durante su discurso, Pullaro expresó que “cuando veo el avance que ha tenido Santa Fe, particularmente con los Juegos Suramericanos, siento una profunda emoción. Eran momentos difíciles cuando asumimos: el Estado santafesino tenía déficit fiscal y deuda flotante. Muchos decían que no íbamos a poder hacer obra pública ni pagar los sueldos a los empleados públicos”.

Se trata de 346 viviendas que, tras los Juegos, serán para familias santafesinas.

El gobernador recordó también el contexto de inseguridad de ese entonces: “La provincia estaba sitiada por la violencia y el narcotráfico, y entendíamos que teníamos que tener una propuesta de futuro”. Pullaro celebró “lo que hemos logrado en estos 30 meses de gestión”, y subrayó que las obras vinculadas a los Juegos “se pudieron terminar en tiempo y en forma”. “No debemos un solo centavo a ningún proveedor ni contratista del Estado. Sentimos mucho orgullo porque le ganamos al escepticismo”, afirmó.

La ceremonia fue encabezada por el gobernador Maximiliano Pullaro y contó con la presencia del intendente Juan Pablo Poletti; la diputada nacional Gisela Scaglia; el senador por el departamento La Capital, Julio Garibaldi; el ministro de gobierno Fabián Bastía y el de obras Lisandro Enrico, entre otras autoridades.

Un fuerte inversión para los Juegos Suramericanos

En otro tramo de su intervención, el gobernador sostuvo que es posible ejecutar obra pública en un contexto de paralización de proyectos a escala nacional. “Si el Estado se administra bien, con austeridad y honestidad, los recursos alcanzan para hacer lo que hay que hacer. Además, se puede ser eficiente, construir obras de calidad y cumplir los plazos, que era el principal desafío que teníamos con los Juegos Suramericanos”, señaló.

Una obra que había quedado abandonada y que alojará a 1.380 atletas de 15 países durante los Juegos Suramericanos.

Inversión en viviendas y urbanización

Por su parte, Enrico destacó las intervenciones realizadas en materia de energía eléctrica, cloacas, urbanización y apertura de calles. Y puso el acento en la política habitacional del Gobierno Provincial: “A estas 346 viviendas hay que sumar otras 54 en Villa Setúbal, que están próximas a entregarse, y 74 más en barrio Acería, cuya entrega está prevista para la semana próxima”.

A su turno, Poletti destacó el destino posterior de las unidades: “Cuando los deportistas se vayan, llegarán otros sueños: los de familias santafesinas que no tenían una vivienda propia, que tal vez alquilan y que tendrán la oportunidad de construir su futuro en estas casas”.

El complejo Esmeralda Este II representa una de las obras que permanecerán como legado de los Juegos Suramericanos. Cuenta con 346 viviendas y capacidad para alojar a 1.380 atletas. Finalizada la competencia, las unidades serán sorteadas entre familias santafesinas.

En el predio se realizaron trabajos viales que abarcaron más de 18.500 metros cuadrados de pavimentación, incluida la ejecución de cordón cuneta en las calles República de Siria, Belgrano, Gorriti, Pasaje Público, Almonacid, José Cibils y Pasaje Saivoni. También se incorporaron señalización vial vertical y horizontal, obras hídricas para mejorar el sistema de escurrimiento pluvial, veredas, rampas de accesibilidad y sendas podotáctiles para personas ciegas o con baja visión. Las intervenciones incluyeron, además, mobiliario urbano, equipamiento deportivo, forestación y un nuevo sistema de alumbrado público.

Durante el acto, el senador Garibaldi señaló que un estudio sobre el impacto de los Juegos Suramericanos en la ciudad de Santa Fe y su región estima un movimiento cercano a los 63 millones de dólares. “Para dimensionarlo, el año pasado la ciudad de Santa Fe exportó bienes por 34 millones de dólares en todo un año”, indicó.

Del 12 al 26 de septiembre, Santa Fe, Rosario y Rafaela recibirán a más de 4.000 atletas de 15 países, que competirán en 43 deportes y 60 disciplinas. El Gobierno Provincial invierte más de 90 millones de dólares en infraestructura vinculada a los XIII Juegos Suramericanos 2026, con un crédito de 75 millones de dólares de CAF-Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, complementado con aportes del Tesoro provincial.