Atlético Tucumán cortó la mala racha y sacó un empate en su visita a Platense

Los tucumanos, sensación en la pasada temporada, rompieron así la mala racha, sumaron su primer punto y, a la vez, le impidieron a Platense subirse a la punta del certamen: ahora tiene cinco unidades y quedó a dos del líder, Belgrano de Córdoba.

En la próxima fecha, la cuarta, Platense visitará a Boca, el domingo 19 a partir de las 19.15, y Atlético Tucumán recibirá a Vélez Sarsfield, el lunes 20 desde las 21.30.

- Síntesis -

Platense: Ignacio Arce; Nicolás Morgantini, Miguel Jacquet, Gastón Suso y Juan Infante; Jerónimo Cacciabue y Nicolás Castro; Franco Baldasarra, Vicente Taborda y Agustín Alonso; Mauro Quiroga. DT: Martín Palermo.

Atlético Tucumán: Tomás Marchiori; Hernán de la Fuente, Bruno Bianchi, Yonathan Cabral y Matías Orihuela; Adrián Sánchez, Guillermo Acosta, Joaquín Pereyra y Ramiro Ruiz Rodríguez; Mateo Coronel y Marcelo Estigarribia. DT: Lucas Pusineri.

Gol en el primer tiempo: 17m Quiroga (P) de penal.

Gol en el segundo tiempo: 18m Estigarribia (AT).

Cambios: en el segundo tiempo, 16m Nicolás Servetto por Quiroga (P) y Maximiliano Zalazar por Castro (P); 20m Marcelo González por Sánchez (AT); 28m Ignacio Maestro Puch por Estigarribia (AT) y Cristian Menéndez por Coronel (AT); 39m Braian Guille por Ruiz Rodríguez (AT); 40m Juan Pablo Pignani por Alonso (P), Ignacio Vázquez por Taborda (P) y Franco Díaz por Baldasarra (P) .

Amonestados: Castro, Suso (P); Sánchez, González (AT).

Incidencia: en el segundo tiempo, 36m expulsado Jacquet (P).

Cancha: Platense.

Árbitro: Pablo Dóvalo.