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¿Cómo le fue a Colón con el arbitraje de Javier Delbarba?

Colón recibirá a Chaco For Ever con la meta de ganar para no perderle pisada al líder Ferro, pero mirando de reojo en la previa al árbitro Javier Delbarba

Ovación

Por Ovación

26 de julio 2026 · 09:32hs
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¿Cómo le fue a Colón con el arbitraje de Javier Delbarba?

En la previa de cada partido, las miradas suelen posarse en las formaciones, las bajas y el presente de los equipos. Pero también hay un detalle que nunca pasa inadvertido: el árbitro. Para el compromiso de este domingo entre Colón y Chaco For Ever, por la 22ª fecha de la Zona A de la Primera Nacional, el elegido fue Javier Delbarba.

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¿Cómo le fue a Colón en el arbitraje de Javier Delbarba?

Solo dirigió una vez al Sabalero en el historial: el 10 de agosto de 2025 en la derrota 1-0 frente a Agropecuario en el estadio Brigadier López, con el gol sobre la hora de Alejandro Gagliardi.

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Por eso, el choque de este domingo representará apenas el segundo capítulo entre Delbarba y el Rojinegro, que buscará cambiar el antecedente y sumar su primera victoria. Más allá de las estadísticas arbitrales, el foco de Colón estará puesto en otro objetivo. El equipo de Ezequiel Medrán necesita quedarse con los tres puntos para no resignar terreno en la pelea por la cima de la Zona A, donde Ferro marca el ritmo del campeonato.

Con un solo antecedente compartido y una cuenta pendiente, Javier Delbarba volverá a aparecer en la historia reciente del Sabalero. Esta vez, Colón intentará que el recuerdo sea muy distinto y que el árbitro quede apenas como un dato de color en una tarde que espera terminar con festejo rojinegro.

Colón Chaco For Ever Javier Delbarba
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