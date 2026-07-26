Se completó la fecha 19 del Apertura José Luis Burtovoy

En el cierre de la fecha 19 del Apertura de Primera A, Sanjustino igualó con Ciclón Racing y Guadalupe ganó en Cayastá. El clásico fue para Nobleza en Recreo

Con nueve encuentros se bajó el telón de la fecha 19 del Torneo Apertura de Primera A José Luis Burtovoy de Liga Santafesina , en el cual se registraron los triunfos de Sportivo Guadalupe ante Ciclón Norte como visitante, el empate de Sanjustino ante Ciclón Racing en barrio Guadalupe, la gran goleada de La Salle en Colonia San José ante la Universidad, y el clásico del barrio Sur que quedó en manos de Ateneo Inmaculada por la mínima diferencia ante Náutico El Quillá.

Además, el derby regional jugado en Recreo quedó para Deportivo Nobleza sobre la Juve de Candioti. Recordemos que en la noche del viernes, La Perla del Oeste superó por 1 a 0 a Colón de Santa Fe en la última jugada del pleito, mientras que en barrio Roma, Colón de San Justo derrotó a Newell´s en un partidazo por 3 a 2.

Se completó la fecha 19 del Apertura Polaca Burtovoy

Hubo varios encuentros en el que estaba puesto el foco, pero uno de ellos, era el que en el campo de deportes 8 de Enero iban a sostener Ciclón Racing con Sanjustino, el cual terminó igualado 2 a 2 bajo el referato de Maximiliano Moya. Los goles para el local los hicieron Lautaro Obregón mientras que para el Matador fueron obra de Nehemías González. Por su parte, en otro choque convocante, disputado en el Ricardo Yossen de Cayastá, Sportivo Guadalupe goleó por 3 a 1 a Ciclón Norte bajo el referato de Carlos Céspedes. Los goles para el elenco del Flaco Tobaldo los marcaron Lucas Serrano, Francisco Serrano y Mauricio Kinkela, mientras que para el conjunto costero lo hizo Gerónimo Vera.

El clásico regional quedó para la Vizcachera por la mínima diferencia. Gentileza Fútbol de Santa Fe

El clásico regional fue un triunfo de Deportivo Nobleza sobre Juventud Unida de Candioti por 1 a 0 con gol de Matías Mena y bajo el control de Nicolás Mottier. En la Colonia San José, La Salle Jobson fue contundente frente al conjunto de Universidad del Litoral y bajo el arbitraje de Ariel Correa lo goleó por 3 a 0 con tantos de Manuel Velásquez, Gerónimo Búttera y Lázaro Marino. En Ciudadela, Gimnasia y Esgrima y Unión no se sacaron diferencias, igualaron 0 a 0, pero el árbitro Miguel Mesquida sacó tarjeta roja a Emiliano Delgado en el local.

El clásico del barrio Sur, disputado en la autopista, Ateneo Inmacula derrotó a Náutico El Quillá por 1 a 0 con gol de Nicolás Abásolo. En el conjunto colegial fue expulsado por Gastón Freyre el jugador José Leconte. En el ex predio de la Fiat, Nacional cosechó un triunfo muy importante en su objetivo de continuar sumando en la tabla de del descenso, ya que bajo el arbitraje de Lucas Muga superó a Academia Cabrera por 2 a 1. Para la escuadra de Martín Roteta los goles los convirtieron Mirko Mansilla y Tomás Fernández mientras que para los dueños de casa lo hizo Valentín Miño.

Juventud Unida de Candioti no pudo ante Nobleza en Recreo y fue superado por 1 a 0. Gentileza Fútbol de Santa Fe

En el estadio Alberto Garau, Las Flores II y Cosmos terminaron igualando 0 a 0 bajo el referato de Ángel Cristoforato. En el estadio Mauricio Martínez de Santo Tomé, Independiente goleó a Deportivo Santa Rosa por 6 a 0 bajo el arbitraje de Rubén Fernández. Los goles para los santotomecinos fueron conseguidos por Mateo Carabajal, Fabricio Antivero, Gabriel Santos, Bruno Carabajal, Rodrigo Rolón y Nicolás Albornoz.

Los líderes habían ganado en la noche del viernes. En los adelantos vale recordar que en el Miguel Franconieri, que cuenta con nueva iluminación, Colón de San Justo superó a Newell´s en barrio Roma por 3 a 2. Para el Conquistador los goles los hicieron Maximiliano Osurak en dos oportunidades, una de penal y Francisco Ortega, mientras que para los de Mendoza al 4.000, los hicieron Brian Rego y Tobías Molina. Además, en el estadio el Jardín de Recreo Sur, La Perla se impuso a Colón de Santa Fe por 1 a 0 con gol de Kuki Márquez.

La Perla del Oeste sigue siendo uno de los líderes tras la victoria ante Colón. Gentileza Fútbol de Santa Fe

Más información del Apertura liguista

-Posiciones: Colón de San Justo y La Perla 46; Sanjustino 42, Sportivo Guadalupe 39, La Salle Jobson 33, Juventud Unida 28, Ciclón Racing y Colón 27, COsmos 25; El Quillá y Ateneo Inmaculada 24, Unión e Independiente 22, Nacional 21; Gimnasia, Nobleza y Las Flores II 20; Academia Cabrera y Universidad 19, Newell´s y Ciclón Norte 18, Deportivo Santa Rosa 8.

-Promedios: Deportivo Santa Rosa 0.263, Las Flores 0.947, Newell´s 0.964, Nobleza 1.000, Ciclón Norte 1.120, Academia Cabrera 1.157, Cosmos FC 1.181, Nacional 1.235, Ciclón Racing 1.253, Juventud Unida 1.289.

-Próxima fecha (20, penúltima): Colón (SJ) con Cosmos, Ateneo Inmaculada con Gimnasia, Sanjustino con La Perla del Oeste, Unión con Universidad, Juventud Unida con Independiente, Náutico El Quillá con Academia Cabrera, Colón con Ciclón Racing, Nacional con Ciclón Norte, Sportivo Guadalupe con Newell´s, Deportivo Santa Rosa con Nobleza, La Salle Jobson con Las Flores II.