Colón pretende achicar la diferencia en el historial ante Chaco For Ever

Desde las 15.30, Colón recibirá a un Chaco For Ever que viene en alza y domina el historial, por la fecha 22 de la zona A de la Primera Nacional

La historia dice que Colón y Chaco For Ever se conocen bien. Sin embargo, los antecedentes entre ambos dejan un dato que llama la atención: pese a la jerarquía del Sabalero, el historial favorece al conjunto chaqueño, que este domingo volverá a pisar el Brigadier López en un duelo con mucho en juego.

El encuentro de la 22ª fecha de la Zona A de la Primera Nacional comenzará, a las 15.30, y encontrará a Colón con la obligación de sumar de a tres para no perderle pisada al líder Ferro. Del otro lado estará un rival que marcha en el último puesto, pero que desde la llegada de Daniel Cravero mostró una evidente mejoría y comenzó a sumar.

¿Cómo le fue a Colón contra Chaco For Ever?

En total, se enfrentaron en 20 oportunidades, con 10 victorias para Chaco For Ever, siete para Colón y tres empates. No obstante, el panorama cambia cuando el escenario es el Brigadier López. Allí, el Sabalero impuso condiciones en la mayoría de los cruces: de los nueve partidos disputados en Santa Fe, ganó seis, empató dos y apenas sufrió una derrota, una estadística que alimenta la confianza de cara al compromiso de este domingo.

El antecedente más cercano, sin embargo, quedó en manos del conjunto chaqueño: 1-0 en Resistencia el pasado 20 de junio, gracias a un desafortunado gol en contra de Mauro Peinipil.

Ese resultado todavía permanece fresco en la memoria rojinegra y agrega un condimento especial al duelo de este fin de semana. Colón no solo necesita los tres puntos para seguir prendido en la lucha por los primeros puestos, sino que además tendrá la oportunidad de tomarse revancha deportiva frente a un rival que, históricamente, supo complicarlo más de una vez.