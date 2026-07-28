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Barracas Central apartó a Gonzalo Morales del plantel tras la denuncia de violencia de género

El delantero Gonzalo Morales, que tuvo un paso por Unión y hoy se encuentra en Barracas Central, fue denunciado en las últimas horas por violencia de género.

Ovación

Por Ovación

28 de julio 2026 · 07:28hs
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Barracas Central apartó a Gonzalo Morales del plantel tras la denuncia de violencia de género

Barracas Central comunicó de manera oficial que, desde la dirigencia, se tomó la decisión de apartar del plantel profesional al delantero Gonzalo Morales, recientemente denunciado por violencia de género.

La denuncia fue realizada formalmente ante la Justicia por su expareja, Karen D., quien afirmó haber recibido golpes de puño, patadas, ahorques y agarrones del pelo por parte del futbolista, además de amenazas contra su vida.

Así, el club que preside Matías Tapia, hijo del presidente de AFA Claudio “Chiqui” Tapia, aseguró que colaborará con las autoridades competentes para esclarecer los hechos que involucran al delantero, que se encuentra a préstamo desde Boca.

Un día después de que el futbolista fuera escrachado en redes por la presunta víctima por violencia de género, Barracas Central reconoció la existencia de una denuncia ante la Justicia, por lo que decidió que Gonzalo Morales quede apartado del resto de su plantel.

En un breve comunicado, el club que ascendió a Primera División en 2022 aseguró que se trata de una “medida preventiva”, que se mantendrá “hasta tanto se esclarezcan los hechos y avancen las actuaciones judiciales correspondientes”.

Luego de afirmar su “absoluto rechazo” a toda forma de violencia de género, el club aseguró colaboración con las autoridades en plena investigación, adoptando “las medidas que correspondan en función de la evolución de las actuaciones judiciales, siempre con pleno respeto por el debido proceso y las decisiones que adopte la Justicia”.

La denuncia pública sobre Gonzalo Morales

La denuncia pública había sido publicada por Karen en su cuenta de Instagram durante horas del domingo, en la que afirmó que la violencia ejercida por el deportista había tenido graves consecuencias, llegando incluso a pasar días “sin poder caminar” y con amenazas contra su integridad: “Me decía que no iba a salir viva de su camioneta”.

Además, la presunta víctima aseguró que el jugador de 23 años la encerraba en la casa cuando iba a entrenar, por miedo a que la mujer lo deje, y comentó que desde la familia del futbolista le decían que “nadie” le iba a creer, que “con plata se arregla todo” y continuaban amenazándola: “Si denunciaba, me iban a venir a buscar. Ese miedo hizo que tardara en animarme a hablar”.

Karen acompañó su verdad con una serie de imágenes en las que se la ve con moretones de distintas gravedades bajo su ojo derecho y en brazos y rodillas, además de algunas capturas de pantalla de conversaciones privadas con Gonzalo Morales y su madre, en las que no le dan importancia a sus reclamos.

Sin haber utilizado sus redes para dar ningún mensaje oficial, el futbolista ya cerró la función de comentar en sus publicaciones, intentando evitar críticas durante los inicios de una investigación en su contra.

Barracas Central Gonzalo Morales
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