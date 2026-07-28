Desde Chile llaman por Thiago Cardozo y en Unión ya hacen números

Unión conserva el 65% de la ficha del arquero, mientras Universidad de Chile acelera para contratarlo a pedido de Fernando Gago. En Santa Fe siguen de cerca la negociación por el posible ingreso de una importante suma de dólares.

El mercado de pases podría traerle una muy buena noticia a Unión , aunque sin mover una ficha. Thiago Cardozo, arquero uruguayo cuyo pase pertenece en un 65% al club rojiblanco, aparece en el radar de Universidad de Chile, que busca reforzar el arco por expreso pedido de Fernando Gago. La posibilidad de una transferencia entusiasma en Santa Fe, donde esperan capitalizar una operación que podría dejar un importante ingreso económico.

Cardozo viene de consolidarse como una de las figuras de Belgrano , club con el que fue campeón y donde logró un gran reconocimiento por sus actuaciones. Sin embargo, el Pirata dejó pasar dos oportunidades para quedarse con su ficha.

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La primera fue en diciembre del año pasado, cuando no ejecutó la opción de compra de 1.000.000 de dólares. La segunda venció el 30 de junio, cuando tampoco hizo uso de una nueva cláusula que ascendía a 1.200.000 dólares.

De esta manera, aunque el arquero continúa vinculado a Belgrano hasta el 31 de diciembre, el club cordobés ya no tiene prioridad para adquirir su pase en los términos establecidos, lo que abrió la puerta para que aparezcan nuevos interesados.

Fernando Gago lo pidió para Universidad de Chile

Según trascendió en las últimas horas desde Uruguay y Chile, Fernando Gago no está plenamente conforme con el rendimiento de Gabriel Castellón y solicitó la incorporación de un nuevo arquero para afrontar la segunda parte de la temporada.

La @udechile quiere llevarse ya a Thiago Cardozo, el arquero tiene contrato con @Belgrano. Los cordobeses ya no tienen claúsula de compra como tenían en junio y no pueden hacer uso de la opción que pide Unión. México y Brasil podrían ser otros mercados. #uruguayo pic.twitter.com/58z4Q1mSja — Sebas Giovanelli (@SebasGiovanelli) July 26, 2026

El periodista uruguayo Sebastián Giovanelli aseguró que Universidad de Chile ya inició gestiones para quedarse con Cardozo, quien también es seguido por instituciones de Brasil y México.

Incluso, desde Chile remarcan que el arquero ya había estado cerca de desembarcar en ese país cuando Colo-Colo lo tuvo en carpeta a fines de 2024, aunque aquella negociación finalmente no prosperó.

Un escenario que favorece a Unión

La situación contractual también juega un papel importante. Tras vencer la última opción de compra de Belgrano, Cardozo quedó habilitado para negociar un precontrato con cualquier club y marcharse libre en enero, por lo que los interesados podrían intentar cerrar una transferencia antes de fin de año para evitar esperar hasta la finalización de su vínculo.

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En ese contexto, Unión sigue cada movimiento con especial atención. El club santafesino mantiene el 65% de los derechos económicos del arquero y sabe que una venta al exterior representaría un ingreso de divisas muy importante, en un momento donde fortalecer las finanzas resulta una prioridad.

Mientras Universidad de Chile acelera para cumplirle el deseo a Fernando Gago, en Santa Fe se ilusionan con que el futuro de Thiago Cardozo termine convirtiéndose en una de las mejores noticias del mercado para las arcas tatengues.