Belgrano Athletic venció Newman y es finalista del URBA Top 12

Belgrano Athletic es el primer finalista de la URBA

En el CASI, Belgrano Athletic venció 28-27 a Newman por la primera semifinal del URBA Top 12 y jugará por el título contra el ganador del duelo entre SIC y Alumni la próxima semana, tras llevarse un partido a la altura de las circunstancias.

Ambos equipos se repartieron el dominio en el primer tiempo, aunque quien arrancó tomando la iniciativa fue Belgrano, pero no pudo terminar de encontrar los espacios en la defensa rival, a través de la cual, el puntero de la etapa regular del torneo creció de a poco hasta contrarrestar por completo la postura de su adversario. Así, Bautista Bosch abrió el marcador con un try, y posteriormente Gonzalo Gutiérrez Taboada estiró la diferencia con un penal.

No obstante, cuando mejor estaba Newman, Ignacio Díaz interceptó un ataque prometedor y se escapó en velocidad para sumar los primeros puntos de su equipo, y a partir de ese momento, Belgrano retomó la superioridad que había mostrado en los primeros minutos del encuentro. De esta forma, de a poco arrinconó cada vez más a Newman, hasta que, de la mano de Juan Landó con un penal, y Juan Aparicio con una conquista, logró revertir el marcador e irse 17-10 en ventaja al descanso.

En el complemento, el ritmo incrementó, se generó un ida y vuelta constante en el que ningún equipo cedió protagonismo, y en ese contexto, Landó y Gutiérrez Taboada anotaron un penal por lado. Sin embargo, posteriormente, con la necesidad de sumar para dar vuelta la historia, los dirigidos por Alfredo Cordone pudieron encontrar nuevamente su juego para someter lo máximo posible al conjunto de Virrey del Pino, aunque cuando mejor estaban, con una nueva anticipación, Pedro Arana estiró la ventana para el rival.

De cualquier forma, Newman no sacó el pie del acelerador, y con mucha paciencia para encontrar los espacios y empujar a la defensa rival, primero Santiago Marolda, y después Jerónimo Ureta, lograron con sus tries revertir el score a muy pocos minutos del cierre.

No obstante, con un último envión cuando más pesaban las piernas, Landó de penal no demoró en poner nuevamente en ventaja por la mínima a Belgrano, y cuando parecía que el triunfo se iba finalmente para Virrey del Pino, Gutiérrez Taboada tuvo en sus pies la clasificación para Newman en la última pelota del encuentro, pero su ejecución se fue desviada, y los hombres de Guillermo Tramezzani serán quienes jueguen el duelo por el título.

Síntesis:

Belgrano Athletic 28- Newman 27

Belgrano Athletic: 1- Francisco Ferronato (C), 2- Francisco Lusarreta, 3- Lisandro García Dragui, 4- Augusto Vaccarino, 5- Juan Penoucos, 6- Joaquín de la Serna, 7- Julián Rebussone, 8- Joaquín Moro, 9- Tomás Cubelli, 10- Juan Aparicio, 11- Ignacio Díaz, 12- Martin Arana, 13- Tomás Etchepare, 14- Pedro Arana, 15- Juan Landó. Ingresaron: Franco Vega, Luciano Tecca, Santiago García Botta, Ignacio Marino, Santino Ruzzante, Tobías Bernabé, Eliseo Marchetti.Entrenadores: Guillermo Tramezzani y Luis y Francisco Gradín.

Newman: 1- Miguel Prince, 2- Marcelo Brandi, 3- Bautista Bosch, 4- Jerónimo Ureta, 5- Alejandro Urtubey, 6- Joaquín de la Vega, 7- Mateo Montoya, 8- Rodrigo Díaz de Vivar, 9- Lucas Marguery (C), 10- Gonzalo Gutiérrez Taboada, 11- Justo Ortíz Basualdo, 12- Benjamín Lanfranco, 13- Juan Bilotte, 14- Santiago Marolda, 15- Francisco Ulloa. Ingresaron: Manuel Lozano, Fermín Perkins, Silvestre Casa, Tomás Keena, Pablo Cardinal, Faustino Santarelli. Entrenadores: Alfredo Cordone, Marcelo Torres, Javier Urtubey y Santiago Piccaluga.

Primer tiempo: 16’ try de Bautista Bosch convertido por Gonzalo Gutiérrez Taboada (N), 23’ penal de Gonzalo Gutiérrez Taboada (N), 26’ try de Ignacio Díaz convertido por Juan Landó (B), 35’ penal de Juan Landó (B), 38’ try de Juan Aparicio convertido por Juan Landó (B).

Segundo tiempo: 4’ penal de Juan Landó (B), 10’ penal de Gonzalo Gutiérrez Taboada (N), 17’ try de Pedro Arana (B), 25’ try de Santiago Marolda convertido por Gonzalo Gutiérrez Taboada (N), 34’ try de Jerónimo Ureta convertido por Gonzalo Gutiérrez Taboada (N), 37’ penal de Juan Landó (B).

Referee: Pablo Deluca (URBA).

Cancha: Club Atlético de San Isidro (CASI).