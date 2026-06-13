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Fórmula 2: Varrone tuvo una mala largada en la sprint del GP de España y terminó 10°

El argentino dejó pasar una buena oportunidad, ya que había comenzado en el cuarto lugar.

Ovación

Por Ovación

13 de junio 2026 · 11:28hs
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Fórmula 2: Varrone tuvo una mala largada en la sprint del GP de España y terminó 10°

El piloto argentino de Fórmula 2, Nicolás Varrone (Van Amersfoort Racing), terminó décimo en la carrera sprint del Gran Premio de España y no pudo sumar puntos.

El triunfo fue para el indio Kush Maini (ART), mientras que el podio lo completaron el italiano Gabriele Mini (MP Motorsport) y el búlgaro Nikola Tsolov (Campos Racing).

Esta carrera sprint se le presentaba como una gran oportunidad a Varrone, ya que comenzaba en la cuarta posición y tenía una chance inmejorable de terminar en el podio. Sin embargo, tuvo una muy mala largada y perdió varias posiciones, lo que dilapidó sus posibilidades.

Varrone, 11° en el Gran Premio de España

Finalmente, el argentino terminó en la undécimo lugar, aunque subió una posición por la sanción al mexicano Rafael Villagómez (Van Amersfoort Racing).

De todas maneras, Varrone, que atraviesa su primera temporada en la categoría antesala de la Fórmula 1, tendrá revancha este domingo en la carrera principal del GP de España, donde largará en el séptimo puesto. La misma está programada para las 6:25 de la mañana (hora de Argentina).

En lo que respecta a la pelea por el título, el líder del campeonato es Mini con 71 puntos, aunque Tsolov no le pierde pisada y se mantiene a solo tres unidades.

Fórmula 2 Varrone España
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