Pampas venció a Capibaras en cancha del CASI por 19 a 11 y se medirá ante Dogos XV en la final del Súper Rugby Américas tras imponerse a Tarucas en Córdoba por 35 a 13.

Capibaras cayó en semifinales del Súper Rugby Américas ante Pampas en Buenos Aires.,Capibaras cayó ante Pampas, que jugará la final del Súper Rugby Américas)}" title="{altText(

En una noche en la que no le salieron las cosas, Pampas fue más efectivo y más preciso y se quedó con la victoria por 19 a 11 en una de las semifinales del Súper Rugby Américas en cancha del CASI en Buenos Aires. Igualmente fue enorme el torneo que plasmó en su primera temporada en la competencia la franquicia litoraleña, que quedó ahí nomás de pasar a la definición del certamen.

Seguramente llegará el momento de los análisis, de ver que se hizo bien y que se hizo mal, dentro y fuera de la cancha, pero de lo que se puede estar seguro es que se dejó hasta la última gota de sudor para que el equipo tenga lo mejor y pueda competir al máximo nivel del torneo de Sudamérica Rugby.

Pampas le ganó a Capibaras en el CASI

Por las semifinales del Súper Rugby Américas, Pampas derrotó con autoridad a Capibaras XV por 19-11 en el Club Atlético San Isidro y se clasificó a la Gran Final del certamen continental, donde enfrentará a Dogos XV en Córdoba. El conjunto bonaerense llegaba al encuentro tras una contundente victoria por 47-17 ante Peñarol en Montevideo, resultado que le permitió finalizar como el segundo mejor equipo de la fase regular. Por su parte, la franquicia del Litoral había concluido tercera en la tabla, pese a caer por 42-15 frente a Tarucas en San Miguel de Tucumán.

image La franquicia litoraleña fue derrotada por 19 a 11 en una noche en la que las cosas no salieron del todo bien. Franco Perego

Ante un gran marco de público, el encuentro comenzó con un desarrollo intenso y equilibrado. Pampas tomó la iniciativa en los primeros minutos, aunque Capibaras logró asentarse rápidamente y emparejar las acciones. La temperatura del partido fue en aumento y, antes de cumplirse el primer cuarto de hora, Francisco Lusarreta e Ignacio Gandini vieron la tarjeta amarilla tras protagonizar un altercado en la mitad de la cancha.

Los dirigidos por Juan Manuel Leguizamón reaccionaron mejor a ese contexto y abrieron el marcador a los 15 minutos gracias a un penal convertido por Estanislao Renthel. Sin embargo, la ventaja duró poco: apenas cuatro minutos más tarde, Ignacio Dogliani igualó las acciones para la visita mediante la misma vía.

En un trámite muy disputado, Pampas volvió a ponerse en ventaja a los 22 minutos con un nuevo envío certero de Renthel. A los 28, el equipo local estuvo cerca de apoyar el primer try de la noche, pero una infracción evitó la conquista en el último instante. Capibaras aprovechó nuevamente la indisciplina rival y, a los 31 minutos, Dogliani acertó otro penal para establecer el 6-6 parcial.

La pelota parada siguió siendo determinante en el desarrollo del juego. Tras una nueva infracción de la visita, Renthel volvió a mostrarse preciso frente a los palos y adelantó a Pampas a cuatro minutos del descanso. Sin más modificaciones en el marcador, el primer tiempo concluyó con ventaja local por 9-6.

El complemento mantuvo la misma intensidad que la etapa inicial, con los dos equipos comprometidos en el contacto físico y muy sólidos en defensa. Aunque Capibaras intentó generar peligro a partir del line-out, Pampas se mostró firme en el juego aéreo y las formaciones fijas para neutralizar cada avance visitante.

Con el correr de los minutos, el conjunto bonaerense comenzó a imponer condiciones y encontró su premio a los 16 minutos. Tras una buena secuencia iniciada en el line-out y una serie de pick and go cerca del ingoal, el capitán Lucas Marguery apoyó el primer try del encuentro. Más tarde, a los 27 minutos, Renthel amplió la diferencia con su cuarto penal de la noche, coronando una actuación perfecta frente a los postes.

image El proceso de Capibaras en su primer año de competencia es positivo ya que se logró llegar hasta las semis. Franco Perego

Obligado por el resultado, Capibaras adelantó sus líneas y dominó territorialmente el tramo final del partido. Pampas, sin embargo, resistió con solvencia los ataques rivales y sostuvo la ventaja hasta los últimos instantes. Recién sobre el cierre, la visita logró descontar mediante un try de maul apoyado por Bautista Grenón, aunque ya no quedaba tiempo para una reacción mayor. Con el pitazo final, Pampas selló su victoria por 19-11 y aseguró su lugar en el encuentro decisivo del torneo.

image Capitán y referente, el santafesino Manuel Bernstein, una marca registrada de la franquicia litoraleña. Franco Perego

Pampas y Dogos son los finalistas del SRA

La definición se jugará el próximo viernes en La Docta. Dogos XV superaron este viernes como local por 35 a 13 a Tarucas y jugará la final del Súper Rugby Américas frente a Pampas, que en San Isidro venció a Tarucas por 19 a 11. Por haber terminado como líder en la fase regular, la franquicia cordobesa se ganó el derecho de jugar la final en la capital de la provincia mediterránea. Ante sus hinchas, el elenco dirigido por Nicolás Roger buscará, dentro de una semana, repetir el título que logró por primera vez en 2024.

Síntesis: Pampas 19- Capibaras 11

Pampas: 1. Matías Medrano, 2. Francisco Lusarreta, 3. Marcos Camerlinckx, 4. Rodrigo Fernández Criado, 5. Francisco Sluga, 6. Faustino Santarelli, 7. Augusto Cabano Wall, 8. Lucas Moresco, 9. Lucas Marguery (C), 10. Estanislao Renthel, 11. Jerónimo Ulloa, 12. Juan Cruz Corso, 13. Agustín Fraga, 14. Santiago Pernas, 15. Tobías Wade. Luego ingresaron: 16. Ignacio Bottazzini, 17. Nahuel Zunini, 18. Ramiro Berardi Calvo, 19. Joaquín Pascual Viale, 20. Juan Penoucos, 21. Alejo Lavayén, 22. Bautista Farisé, 23. Santiago Cordero.

Capibaras: 1. Diego Correa, 2. Martín Vaca, 3. Enzo Avaca, 4. Lorenzo Colidio, 5. Lucas Bur, 6. Felipe Villagrán, 7. Ignacio Gandini, 8. Manuel Bernstein (capitán), 9. Alejo Sugasti, 10. Ignacio Dogliani, 11. Gino Dicapua, 12. Guido Chesini, 13. Bautista Estelles, 14. Lautaro Cipriani, 15. Franco Rossetto. Luego ingresaron: 16. Bernardo Lis, 17. Juan Ignacio Rodríguez, 18. Ignacio Orsetti, 19. Ignacio Gallo, 20. Bautista Grenon, 21. Juan Lovell, 22. Juan Bautista Baronio, 23. Bruno Heit.

Primer tiempo: 16’ Penal de Estanislao Renthel (P), 19’ Penal de Ignacio Dogliani (C), 23’ Penal de Estanislao Renthel (P), 31’ Penal de Ignacio Dogliani (C), 36’ Penal de Estanislao Renthel (P).

Segundo tiempo: 16’ Try de Lucas Marguery convertido por Estanislao Renthel (P), 27’ Penal de Estanislao Renthel (P), 39’ Try de Bautista Grenon (C).

Amonestados: PT. 12' Francisco Lusarreta (P) y Felipe Villagrán (C). ST. 39’ Enzo Moresco (P).

Árbitro: Tomás Bertazza.

Cancha: CASI, San Isidro, Buenos Aires. .