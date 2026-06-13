Fórmula 3: Mattia Colnaghi debió abandonar la carrera sprint del GP de España

El piloto argentino atraviesa un fin de semana para el olvido en Barcelona.

El piloto argentino de Fórmula 3, Mattia Colnaghi (MP Motorsport), debió abandonar la carrera sprint del Gran Premio de España por problemas en su monoplaza.

Colnaghi, que había clasificado en el decimosexto lugar este viernes, debió salir desde boxes por un problema en un sensor de la caja de cambios e incluso prefirió no dar la vuelta previa. Ya en la carrera, el representante nacional tuvo que retirarse luego de solo tres giros para evitar agravar el problema y así apuntar a llegar de la mejor manera posible al domingo.

En lo que respecta al desarrollo de la carrera, el triunfo fue para el australiano James Wharton (Prema Racing), mientras que el podio lo completaron el británico Freddie Slatter (Trident) y el chino Gerrard Xie (DAMS).

Cómo quedó la pelea por el título en la Fórmula 3

En lo que respecta a la pelea por el título, Slatter pudo alcanzar en la primera posición con 43 puntos al estadounidense Ugo Ugochukwu (Campos Racing), quien abandonó por un despiste.

La actividad en el GP de España de Fórmula 3 concluirá este domingo, cuando se lleve a cabo la carrera principal a las 3:40 de la madrugada.