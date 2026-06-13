La Selección inglesa sufrió un robo en su concentración en el Mundial 2026

Les sustrajeron botines y una gran cantidad de pelotas utilizadas para entrenar en la concentración en Florida.

La Selección de Inglaterra fue víctima de un delito en su concentración en West Palm Beach, en Florida, a cinco días de su debut en el Mundial 2026 de Canadá, Estados Unidos y México.

Al representativo inglés le robaron botines y un gran número de pelotas destinadas al uso en los entrenamientos, que se encontraban en una camioneta.

Así, la delegación deberá moverse rápido para conseguir reemplazar los materiales y poner en marcha la segunda parte de su preparación, que comienza el sábado en una nueva sede: Kansas City.

En pleno Mundial, el equipo inglés tuvo una pésima noticia al enterarse del robo de gran parte de pertenencias destinadas a los entrenamientos y la preparación de los primeros partidos del grupo L.

Acorde a lo trascendido, la delegación europea sufrió la sustracción de los botines de un amplio número de jugadores, entre los que están el mediocampista Jude Bellingham y el delantero Harry Kane, además de perder la pertenencia de varias pelotas, únicamente se quedaron con una.

Cuándo debuta la Selección inglesa en el Mundial

A pocos días de su debut en la Copa del Mundo, programado para el miércoles 17 de junio a las 17:00 (horario argentino) ante Croacia, Inglaterra deberá ingeniárselas para reemplazar los materiales perdidos y continuar con normalidad en los últimos entrenamientos previos al primer partido.

Este no es el primer inconveniente que encuentran los ingleses desde que se asentaron en Estados Unidos, ya que vienen de sufrir un tiroteo cercano a las instalaciones en las que estuvieron permaneciendo, además de un temblor.