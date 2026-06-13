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Se confirmó el árbitro para el debut de la Selección argentina en el Mundial 2026

Los dirigidos por Lionel Scaloni debutarán este martes por la noche frente a Argelia, en el Mundial 2026.

Ovación

Por Ovación

13 de junio 2026 · 10:48hs
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Se confirmó el árbitro para el debut de la Selección argentina en el Mundial 2026

La FIFA confirmó que el polaco Szymon Marciniak será el árbitro para el debut de la Selección argentina en el Mundial 2026, que será este martes por la noche ante Argelia.

Se trata del mismo colegiado que arbitró la inolvidable final del Mundial de Qatar 2022 entre la "Albiceleste" y Francia.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, los asistentes será los también polacos Tomasz Listkiewicz y Adam Kupsik, mientras que el cuarto árbitro será el australiano Campbell-Kirk Kawana Waugh.

Además, el australiano Isaac Trevis estará como árbitro asistente de reserva.

El inolvidable antecedente de Marciniak con la Selección Argentina

Al árbitro polaco le tocó impartir Justicia en la infartante final entre la Selección argentina y Francia en el Mundial de Qatar 2022, la cual terminó igualada 3-3 y se inclinó a favor de la "Albiceleste" gracias a la actuación estelar en los penales del arquero Emiliano "Dibu" Martínez.

Durante dicho encuentro, Marciniak sancionó un penal a favor de la Argentina en el primer tiempo y dos para Francia, uno en la segunda mitad y otro en el tiempo extra.

Este no es el único antecedente de Marciniak arbitrando a la Selección argentina. El polaco también estuvo en otras dos presentaciones mundialistas.

El primero de estos antecedentes se remonta al debut de la Argentina en el Mundial de Rusia 2018, que terminó en un papelonezco empate 1-1 ante Islandia. En aquella ocasión, los entonces dirigidos por Jorge Sampaoli tuvieron un penal en la segunda mitad, pero Lionel Messi pateó muy flojo y el arquero rival atajó el remate.

Marciniak también dijo presente en los octavos de final del Mundial de Qatar 2022, en el partido donde la Argentina se impuso 2-1 frente a Australia.

Dicho encuentro comenzó con una ventaja de 2-0 para los dirigidos por Lionel Scaloni, aunque Australia descontó por un gol en contra de Lisandro Martínez y los últimos minutos fueron un verdadero sufrimiento para la selección que finalmente se terminaría consagrando campeona del mundo en dicha edición.

El partido entre la Selección argentina y su par de Argelia está programado para este martes a las 22 en el Arrowhead Stadium de Kansas City.

Selección Mundial Scaloni
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