El Quillá festejó en el arranque de la fecha 13 del José Luis Burtovoy

El triunfo de El Quillá sobre Nobleza en Recreo abrió la fecha 13 del Apertura de Primera A de Liga Santafesina que tendrá al puntero La Perla recibiendo a Unión.

Náutico El Quillá venció a Nobleza en el inicio de la fecha 13 del Apertura Polaca Burtovoy.

Un intenso fin de semana se puso en marcha con la apertura de la fecha 13 del Torneo de Primera A José Luis Burtovoy. El puntapié inicial se registró en el estadio Lolo Bossio de la ciudad de Recreo, donde Náutico El Quillá se impuso a Nobleza de Recreo por 3 a 1, y resultó ser el único anticipo, ya que Gimnasia y La Salle Jobson quedó finalmente postergado por el estado del campo de juego en Ciudadela y por la disputa del torneo de fútbol infantil el Lobito.

El grueso de la fecha se completará este sábado destacándose el cotejo que animarán La Perla del Oeste que busca defender la punta ante Unión, ya que tiene a los dos elencos de San Justo pisándole los talones.

Victoria de El Quillá ante la Vizcachera en Recreo

En el adelanto de la fecha 13 del Apertura Polaca Burtovoy, El Quillá obtuvo una importante victoria en condición de visitante ante Nobleza en Recreo por 3 a 1, en un cotejo arbitrado por Ángel Cristoforato. Los tres goles del equipo de Patita Mazzoni llegaron luego de tres asistencias del "Chino" Puig. Juan Puig, Joaquín Felizia de cabeza y Nacho Presser se convirtieron en los goleadores de la noche.

El próximo miércoles 17 de Junio, el conjunto del Parque Belgrano jugará de local en el estadio Eduardo Mono Roteta ante el líder La Perla del Oeste a partir de las 21. Previamente se enfrentarán las Reservas a partir de las 19 hs.

Este partido de la fecha 14 de Liga Santafesina se adelanta porque el Club Náutico El Quillá ya tiene día y hora confirmada para su debut en la Copa Santa Fe 2026. Será el domingo 21 de Junio a las 15.30 hs ante Atlético Tostado de visitante. La vuelta se jugará en Santa Fe en principio el domingo 28.

image El puntero La Perla del Oeste recibirá la visita del campeón defensor Unión en Recreo Sur.

En la división reserva, el triunfo correspondió a la Vizcachera, por 2 a 1, en un cotejo muy disputado. Los dos goles para los dueños de casa los concretó Santino Coianiz mientras que para los dirigidos por Ignacio Pueyo anotó en la red Benjamín Ramello de penal.

En la presente jornada de sábado, desde las 15.30, el líder La Perla del Oeste recibe al último campeón Unión con el arbitraje de Gastón Freyre, y los escoltas Colón de San Justo y Sanjustino visitan a Guadalupe e Independiente, respectivamente. En el estadio Eladio Rosso el árbitro será Ariel Correa, mientras que Maximiliano Moya lo será en el Mauricio Martínez de Santo Tomé.

Además se medirán Academia Cabrera con Deportivo Santa Rosa (Rubén Fernández), Ciclón Racing con Cosmos (Ignacio Castellano), Ateneo Inmaculada con Juventud Unida (Joaquín Urbani), Newell´s Old Boys con Las Flores II (Nicolás Mottier), Ciclón Norte de Cayastá con Universidad (Carlos Céspedes) y Colón de Santa Fe con Nacional (Leandro Rotela).

Las posiciones quedaron provisoriamente de la siguiente manera: La Perla del Oeste 32; Sanjustino y Colón de San Justo 29; La Salle Jobson 24, Sportivo Guadalupe 23, Colón 20, El Quillá y Juventud Unida 17, Ciclón Racing 16, Unión 15; Ciclón Norte, Universidad, Independiente y Nobleza 14; Ateneo Inmaculada 13, Gimnasia y Esgrima 12; Cosmos, Academia Cabrera, Nacional y Newell´s 11, Las Flores 10 y Deportivo Santa Rosa 6.

Síntesis: Nobleza 1- El Quillá 3

Nobleza: Damián Cardozo; Leonel Quinteros, Adriano Villalba, Hernán Echagüe, Cristian Finucci, Luis Kelenzi, Lorenzo Mena, Juan Montenegro, Marcos Sterli, Augusto Moschino y Raúl Lanche. DT: Mario Donetti.

El Quillá: Federico Appendino; Pablo Bernia, Lautaro Marchionatti, Bautista Albornoz, Valentino Pieruccioni, Juan Gómez, Lucio López, Bautista Croci, Mauricio Paz, Leandro Puig y Mizzio Ulla. DT: Martín Mazzoni.

Cambios:Cristian Ortiz x Echagüe, Jonatan Perezlindo x Lanche, Adrián Beron x Sterli, Facundo Chacón x Villalba (N); Facundo Losa x Albornoz, Joaquín Felizia x Ulla, Ignacio Presser x Paz (Q).

Goles: Pt: 11´ Juan Gómez (Q); St: 12´ Juan Montenegro (N), 24´ Joaquín Felizia (Q), 44´ Ignacio Presser (Q).

Amonestados: Luis Klenzi (N); Juan Gómez, Mauricio Paz e Ignacio Presser (Q).

Expulsado: Mario Donetti (DT, Nobleza)

Estadio: Lolo Bossio de Recreo

Árbitro: Ángel Cristoforato