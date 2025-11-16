Uno Santa Fe | Ovación | Bezzecchi

Bezzecchi consiguió su segundo triunfo al hilo en el cierre de la temporada de MotoGP

El italiano sacó ventaja en un año que dominó con claridad Marc Marquez.

16 de noviembre 2025
El piloto italiano Marc Bezzecchi, con el Aprilia Racing, cerró la temporada de MotoGP con una victoria firme en el Gran Premio de la Comunidad Valenciana.

Bezzecchi encabezó el primer doblete de Aprilia en el año, con el triunfo en el GP de Portugal y en Valencia, con el español Raúl Fernández (Trackhouse) segundo y el italiano Fabio Di Giannantonio (Pertamina) tercero, en una carrera que dejó múltiples abandonos y movimientos decisivos para las concesiones de los fabricantes.

El ganador de la carrera tomó la punta desde la largada y no permitió respuestas, aprovechó una buena salida desde la pole y llegó primero a la curva inicial sin fallas en el dispositivo de partida, a diferencia del día previo.

Desde ese momento empezó a establecer una ventaja sólida mientras el español Alex Márquez se ubicaba como escolta y Pedro Acosta caía al sexto puesto por problemas en su KTM.

Márquez sostuvo el segundo lugar durante 12 vueltas, aunque la brecha con el italiano aumentaba hasta quedar a merced de Raúl Fernández, que avanzó con ritmo fuerte para superarlo y quedar a 1.2 del líder.

La distancia se redujo a tres décimas en el tramo final, pero Bezzecchi mantuvo el control absoluto y cruzó la meta con su sexto triunfo en la categoría y el tercero del año tras Gran Bretaña y Portugal.

La pelea por el podio también ofreció cambios. Acosta superó a Márquez y se colocó tercero, pero Di Giannantonio avanzó con decisión, dejó atrás al piloto de Gresini y alcanzó a la KTM en la penúltima vuelta para arrebatarle el último escalón del podio.

Acosta terminó cuarto y Márquez cedió el quinto lugar ante Fermín Aldeguer en el giro final. Luca Marini protagonizó una remontada notable y llevó a la Honda al séptimo puesto, resultado clave para que la marca japonesa saliera del grupo D de concesiones, ahora ocupado en soledad por Yamaha. Binder, Miller y Bastianini completaron el top 10, y Miguel Oliveira cerró su paso por MotoGP con un undécimo puesto.

Un inicio caótico en el MotoGP

El inicio tuvo episodios caóticos. Franco Morbidelli golpeó la rueda trasera de Aleix Espargaró camino a su casilla, cayó, pasó por boxes y abandonó inmediatamente por dolor en una mano.

Jorge Martín se abrió en la primera vuelta para evitar riesgos y arrancó último por la doble long lap pendiente desde Japón; se mantuvo en pista 16 giros antes de retirarse por orden del equipo para enfocarse en el test del martes.

Johann Zarco tocó a Pecco Bagnaia y lo envió a la grava, lo dejó fuera y selló su quinto puesto en el Mundial; el francés recibió una long lap, igual que Joan Mir por su incidente del sábado.

Mir cayó al 14º lugar después de cumplirla y dejó a Marini la responsabilidad de obtener el resultado que Honda necesitaba. También abandonaron Maverick Viñales, afectado por su hombro, y Aleix Espargaró por problemas mecánicos. Fabio Quartararo cerró su ciclo con la Yamaha de cuatro cilindros con una caída a tres vueltas del final.

