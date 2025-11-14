Uno Santa Fe | Policiales | Villa California

Villa California: vecinos redujeron al presunto pirómano y lo entregaron a la Policía

Dos vecinos realizaron un arresto civil y entregaron a un hombre de 40 años que, según afirman, sería el responsable de los recientes ataques incendiarios contra vehículos en la zona

Juan Trento

14 de noviembre 2025 · 13:11hs
Dos vecinos de Villa California realizaron un arresto civil y entregaron a un hombre de 40 años a la Policía, a quien señalan como el presunto responsable de incendios intencionales ocurridos en las últimas semanas en la zona costera. El hecho ocurrió durante la madrugada de este viernes y forma parte del intenso operativo policial desplegado desde la semana pasada para dar con el sospechoso.

piromano villa california
El hombre que fue detenido por los vecinos y entregado luego a la policía

Arresto civil en plena madrugada

Pasadas las 2 de la mañana, los operadores de la central de emergencias 911 enviaron patrulleros a la esquina de Los Eucaliptos y De Las Sombras, en Villa California, donde dos vecinos habían reducido a un hombre.

Los efectivos de Cuerpos y Orden Público se entrevistaron con quienes realizaron el arresto civil, quienes afirmaron que el detenido tendría “relación directa” con los vehículos incendiados semanas atrás en el barrio.

El aprehendido fue identificado como J. P. V., de 40 años, y presentaba contusiones y heridas cortantes en distintas partes del cuerpo. Por este motivo, tras ser revisado en Medicina Legal, fue trasladado al hospital Cullen, donde quedó internado en observación y con custodia policial.

Intervención fiscal y diligencias

La Policía informó el episodio a la Jefatura de la Unidad Regional I, que a su vez notificó al fiscal de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación.

El funcionario ordenó un informe médico detallado del aprehendido, la identificación completa de los dos vecinos involucrados en el arresto civil y la recopilación de antecedentes de los recientes ataques incendiarios registrados en Villa California.

Antecedentes: una seguidilla de ataques incendiarios

Tal como publicó UNO Santa Fe, entre la noche del lunes 27 y la madrugada del martes 28 de octubre se quemaron de manera intencional dos autos y el casco de una lancha de plástico.

A partir de estos hechos, la Policía desplegó un operativo conjunto entre dependencias de Orden Público, Comisarías, Subcomisarías y el Comando Radioeléctrico de la Costa, con el objetivo de identificar al presunto pirómano de Villa California. Esta madrugada se concretó la aprehensión de un sospechoso gracias al arresto civil realizado por dos vecinos.

Villa California pirómano detenido
