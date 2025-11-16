Uno Santa Fe | Ovación | Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo al Mundial 2026: Portugal goleó a Armenia y clasificó

El equipo luso venció 9 a 1 a Armenia sin Cristiano Ronaldo, quien estuvo suspendido y no pudo jugar.

16 de noviembre 2025 · 13:36hs
La selección de Portugal, sin Cristiano Ronaldo, goleó esta tarde como local por 9 a 1 a Armenia y se clasificó al Mundial 2026 como líder del Grupo F de las Eliminatorias Europeas.

Portugal se convirtió en el cuarto equipo europeo en clasificar al Mundial 2026 y será su novena participación.

En el primer tiempo, marcaron para los lusitanos Renato Veiga, a los 7 minutos, Goncalo Ramos a los 28, Joao Neves a los 30 y 41, y Bruno Fernandes en tiempo de descuento, mientras que Eduard Spertsyan, a los 18, había igualado de manera transitoria para el perdedor.

En el complemento, Portugal redondeó la goleada por intermedio de Bruno Fernandes con otro dos tantos, a los 6 y 27 minutos, Joao Neves, a los 36, y Francisco Conceicao, a los 47.

El equipo de Roberto Martínez dejó atrás el tropiezo en Irlanda y resolvió la noche con autoridad. Renato Veiga abrió el marcador de cabeza y Armenia igualó por intermedio de Eduard Spertsyan, aunque la reacción local apareció de inmediato.

Gonçalo Ramos anotó el segundo y João Neves amplió la diferencia con un doblete que incluyó un tiro libre que desató la euforia del público. El 5-1 al entretiempo anticipó un cierre cómodo. Bruno Fernandes asumió el mando en la segunda parte con el primer hat-trick de su carrera en la selección, dos penales y un derechazo.

João Neves agregó el octavo para completar una noche inolvidable con tres goles en su cuenta y Francisco Conceição selló el noveno en la última pelota del partido.

El noveno Mundial en la historia de Portugal

Esta será la novena presencia de Portugal en un Mundial y la séptima consecutiva, con antecedentes de podio en 1966 y semifinales en 2006.

Por otro lado, la República de Irlanda se clasificó para disputar el Repechaje por un cupo al Mundial 2026, tras derrotar como visitante sobre la hora por 3 a 2 a Hungría.

El conjunto ganador terminó como escolta de Portugal en el Grupo F, con 10 puntos, y superó así a los húngaros, que se quedaron con 8.

