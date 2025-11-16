Uno Santa Fe | Ovación | Colón

Colón volvió a pelear hasta el final, pero sigue sin ganar en el arranque de la Liga Argentina

Colón peleó hasta el final pero sufrió su sexta derrota al hilo en el inicio de la Liga Argentina, tras caer como visitante ante Fusión Riojana por 89-87.

16 de noviembre 2025 · 09:25hs
Liga Argentina

Colón continúa sin poder cortar la racha adversa en el inicio de la Liga Argentina 2025/2026. En su segunda presentación consecutiva en La Rioja, el Sabalero cayó por un ajustado 89-87 ante Fusión Riojana, en un duelo intenso, parejo y decidido apenas en los últimos segundos. Aun en la derrota, el equipo santafesino volvió a dejar una imagen combativa y competitiva, aunque todavía sin el premio de la victoria que le permita tomar impulso en el certamen.

El partido se disputó en un clima formidable. Las tribunas, colmadas y ensordecedoras, fueron un factor determinante para el local. Fusión —con un plantel compuesto mayoritariamente por jugadores riojanos— encontró en el respaldo de su gente un motor emocional que lo empujó durante toda la noche. Esa energía resultó clave para sostener cada reacción de Colón y para llegar al cierre con chances de triunfo.

El trámite fue parejo de principio a fin. Ninguno logró despegarse en el marcador y el desarrollo se mantuvo siempre bajo una alta dosis de intensidad. Colón mostró orden, carácter y una mejora respecto a su presentación anterior, pero volvió a tropezar en los detalles que definen este tipo de encuentros cerrados.

El desenlace tuvo nombre propio: Abeiro. El jugador de Fusión Riojana selló la historia con un doble decisivo en los segundos finales, desatando la explosión del estadio y asegurando la primera victoria como local para su equipo en esta temporada. Su influencia fue determinante durante todo el juego, tanto en ataque como en defensa.

Para Fusión, el triunfo representó un envión anímico importante y el inicio de un camino esperanzador en casa. Para Colón, en cambio, quedó la sensación de que el esfuerzo es grande pero todavía insuficiente para romper la sequía. El Sabalero deberá seguir ajustando, sostener lo bueno que mostró y encontrar la fórmula para que su entrega se traduzca en resultados.

La síntesis de Fusión Riojana vs Colón

FUSIÓN RIOJANA 89: Juan Rama 12, Matías Vergara 4, Mateo Beiger 17, Lautaro Velázquez 8, Juan Abeiro 23 (FI) Federico Bustos 7, Juan Rodríguez 7, Mateo Corso 5, Joaquín Fuentes 2, Marco Pica 0, Joel Escalante O, Fabricio Díaz 4. DT: Mario Vildoza.

COLÓN 87: Joaquín Fernández 14, Bautista Fernández 14, Germán González 13, Hans Feder Ponce 33, Andrés Jaimes 2 (FI) Estanislao Crespi 5, Santiago Costa 6, Thiago Chemez 0. DT: Leandro Spies.

Parciales: 23-29, 41-47 y 70-71.

Árbitros: Nicolás D'Anna y Gustavo D'Anna.

Cancha: La Caldera Verde (La Rioja).

Fuente: UNO Santa Fe / Liga Argentina / Marca Personal

Colón Fusión Riojana Liga Argentina
