Uno Santa Fe | Escenario | Gauchito Club

Fiesta total: Gauchito Club se presentó en Tribus

Gauchito Club volvió a Santa Fe y compartió la noche con la banda 1915. Cantaron todos sus hits frente al público paranaense y santafesino

Fernanda Rivero

Por Fernanda Rivero

3 de noviembre 2025 · 07:45hs
Gauchito Club en Tribus

FERNANDA RIVERO / UNO

Gauchito Club en Tribus
Fiesta total: Gauchito Club se presentó en Tribus

FERNANDA RIVERO / UNO

Gauchito Club volvió a Santa Fe y la respuesta fue inmediata: el cariño del público del litoral se hizo sentir. El grupo mendocino recorrió su repertorio completo y mantuvo el juego constante con la gente en la noche de Tribus.

Gauchito Club

Fiesta total: Gauchito Club se presentó en Tribus

Días atrás, en diálogo con UNO, Gabriel Nazar había contado cuánto significa Santa Fe para ellos: “Santa Fe y Rosario ocupan un lugar muy importante. Tenemos familia en Rosario y cada vez que tocamos en Tribus son fechas muy especiales. El lugar nos fascina y la provincia es preciosa. Siempre es un lujo volver y sentir el cariño del público”.

Gauchito Club1

La banda 1915 abrió la noche y brindó un show de más de una hora. Por su parte, cerca de las 23 horas Gauchito Club subió al escenario y la fiesta fue total, ovación por todos lados. Abrieron el show cantando "Ay chinita" y lo cerraron con "Movimiento astral" y "Vulnerable".

Así, el público del litoral vivió una noche inolvidable.

LEER MÁS: El Hospital Escuela de Salud Mental inauguró un mural

Gauchito Club Tribus show
Noticias relacionadas
cuenta regresiva para el show de erreway en santa fe

Cuenta regresiva para el show de Erreway en Santa Fe

Fiesta Callejera en Tribus con Rompiendo Espejos

Fiesta Callejera en Tribus con Rompiendo Espejos

furor por erreway: se avecina un show imperdible el 7 de noviembre en santa fe

Furor por ERREWAY: se avecina un show imperdible el 7 de noviembre en Santa Fe

la casa invita: los mutantes del parana llegan a tribus con su fusion de folclore, armonias litoralenas y sonidos rockeros

La casa Invita: Los Mutantes del Paraná llegan a Tribus con su fusión de folclore, armonías litoraleñas y sonidos rockeros

Lo último

El aporte determinante de los delanteros para que Unión sea protagonista

El aporte determinante de los delanteros para que Unión sea protagonista

Sofía Calvo llega a HUB con Es hora de hablar

Sofía Calvo llega a HUB con "Es hora de hablar"

Cuenta regresiva para el show de Erreway en Santa Fe

Cuenta regresiva para el show de Erreway en Santa Fe

Último Momento
El aporte determinante de los delanteros para que Unión sea protagonista

El aporte determinante de los delanteros para que Unión sea protagonista

Sofía Calvo llega a HUB con Es hora de hablar

Sofía Calvo llega a HUB con "Es hora de hablar"

Cuenta regresiva para el show de Erreway en Santa Fe

Cuenta regresiva para el show de Erreway en Santa Fe

Juicio por la muerte de Luciano Nicola tras un siniestro vial: Es una condena a la mitad, pero algo logramos, dijo su papá

Juicio por la muerte de Luciano Nicola tras un siniestro vial: "Es una condena a la mitad, pero algo logramos", dijo su papá

En VIVO: la Sub 17 debuta en el Mundial de Qatar 2025 ante Bélgica

En VIVO: la Sub 17 debuta en el Mundial de Qatar 2025 ante Bélgica

Ovación
Banco Provincial y El Quillá son los finalistas del Oficial de hockey

Banco Provincial y El Quillá son los finalistas del Oficial de hockey

En VIVO: la Sub 17 debuta en el Mundial de Qatar 2025 ante Bélgica

En VIVO: la Sub 17 debuta en el Mundial de Qatar 2025 ante Bélgica

Agustín Canapino ganó el TC en Paraná con ritmo de campeón

Agustín Canapino ganó el TC en Paraná con ritmo de campeón

Central Córdoba desea trepar a la cima de la zona A ante un golpeado Racing

Central Córdoba desea trepar a la cima de la zona A ante un golpeado Racing

Banfield y Lanús, un clásico del sur clave por llegar a los playoffs

Banfield y Lanús, un clásico del sur clave por llegar a los playoffs

Policiales
Barrio 7 Jefes: apresaron a un hombre tras la denuncia por una brutal agresión a su pareja dentro de su casa

Barrio 7 Jefes: apresaron a un hombre tras la denuncia por una brutal agresión a su pareja dentro de su casa

Siete allanamientos por microtráfico en el sur de la ciudad: tres detenidos y más de cuatro millones de pesos secuestrados

Siete allanamientos por microtráfico en el sur de la ciudad: tres detenidos y más de cuatro millones de pesos secuestrados

Gendarmería Argentina desbarató una organización narcocriminal que operaba entre Rosario y el Alto Valle de Río Negro

Gendarmería Argentina desbarató una organización narcocriminal que operaba entre Rosario y el Alto Valle de Río Negro

Escenario
Cuenta regresiva para el show de Erreway en Santa Fe

Cuenta regresiva para el show de Erreway en Santa Fe

Indios regresa a Santa Fe presentando Artificio, su último disco

Indios regresa a Santa Fe presentando "Artificio", su último disco

Fiesta Callejera en Tribus con Rompiendo Espejos

Fiesta Callejera en Tribus con Rompiendo Espejos

Árbol llega a Tribus festejando sus 30 años

Árbol llega a Tribus festejando sus 30 años

Sofía Calvo llega a HUB con Es hora de hablar

Sofía Calvo llega a HUB con "Es hora de hablar"