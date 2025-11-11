Detuvieron a Brian Bilbao, uno de los prófugos más buscados de Santa Fe: trasladaba más de 400 kilos de cocaína

Gendarmería Nacional detuvo en Exaltación de la Cruz a Brian Walter Bilbao, conocido como “Patoruzek” o “Negro”, acusado de liderar una red transnacional que transportaba cocaína en avionetas desde Bolivia. Estaba entre los diez delincuentes más buscados por la provincia

Esta mañana de martes, y en el marco de una investigación federal, efectivos de Inteligencia e Investigaciones Antidrogas de Gendarmería Nacional Argentina lograron capturar en la localidad bonaerense de Exaltación de la Cruz a Brian Walter Bilbao , de 47 años, apodado “Patoruzek” o “Negro”, sindicado como el presunto jefe de una organización narcocriminal transnacional que traficaba cocaína desde Bolivia hacia el sur de la provincia de Santa Fe utilizando aeronaves propias .

El operativo se realizó bajo la conducción de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) , encabezada por el fiscal federal de Rosario Matías Scilabra y el titular nacional Diego Iglesias , quienes seguían de cerca los movimientos del prófugo. Según la información recolectada, Bilbao aguardaba la llegada de un vuelo con droga en la zona rural de San Antonio de Areco , lo que derivó en un despliegue de Gendarmería que culminó con su arresto.

El operativo

Durante el procedimiento, los agentes de Gendarmería observaron el descenso de una aeronave y se aproximaron al lugar, iniciando una persecución sobre una camioneta que intentó huir del control. El vehículo fue finalmente interceptado en jurisdicción de Exaltación de la Cruz, donde se detuvo a Bilbao.

En el interior se incautaron más de 400 kilos de cocaína, además de documentación apócrifa con la que el sospechoso intentaba ocultar su identidad.

Un prófugo de alto perfil

Bilbao figuraba entre los diez delincuentes más buscados de Santa Fe, junto a su hermano Waldo Bilbao, quien había sido detenido en septiembre pasado por las Tropas de Operaciones Especiales (TOE) en un edificio de calle Colón al 1200, en el barrio Martín de Rosario, a pocas cuadras del Monumento a la Bandera.

Por ambos hermanos, el Gobierno provincial ofrecía una recompensa de 50 millones de pesos por información que condujera a sus capturas. En ninguno de los casos fue necesario utilizarla, ya que las detenciones se concretaron tras tareas de inteligencia y seguimiento judicial.

La estructura criminal

El nombre de Brian Bilbao volvió a aparecer en los radares de las fuerzas federales luego del operativo “Cosecha Blanca”, realizado en octubre de 2023, cuando Gendarmería secuestró tres aviones en Carrizales y Campo Timbó.

Aquella investigación permitió desarticular parte de una red que trasladaba cocaína desde Bolivia hasta Santa Fe, donde era almacenada y distribuida hacia distintos puntos de la región y la provincia de Buenos Aires.

Desde entonces, Bilbao permanecía prófugo y habría continuado coordinando operaciones de tráfico aéreo con el apoyo de pilotos y colaboradores logísticos radicados en la zona centro del país.

Bajo custodia y con máxima seguridad

Tras su detención, la Gendarmería Nacional informó de inmediato el procedimiento a la Jefatura Nacional y a las procuradurías federales que seguían el caso. Se dispuso que Bilbao permanezca detenido con guardia permanente, dada su relevancia dentro del circuito narco regional.

Asimismo, los más de 400 kilos de cocaína secuestrados fueron puestos bajo cadena de custodia judicial, a disposición del Ministerio Público Fiscal.

Con esta captura, las autoridades consideran desarticulada la cúpula de la organización Bilbao, una de las más activas en el tráfico aéreo de estupefacientes hacia el sur santafesino y la región pampeana.

