Cielo Razzo regresa a Tribus Club de Arte el sábado 15 de noviembre a las 21, con su show "Canciones de Cerca". En él, presentan un repertorio especial de temas más cercanos al público, a menudo de formato íntimo, con el objetivo de conectar de manera más directa con los asistentes y tocar canciones que no suelen realizar en recitales masivos. Como banda invitada estará Fluido.
Cielo Razzo vuelve a Tribus con su show "Canciones de cerca"
10 de noviembre 2025 · 10:23hs
Puntos de venta:
Tribus Club de Arte | República de Siria 3572
NEXON Peatonal Santa Fe | San Martín 2637
NEXON Aristóbulo del Valle | Aristóbulo del Valle 6780
NEXON Santo Tomé | Av. 7 de Marzo 2091
NEXON Blas Parera | Av. Blas Parera 6980
NEXON Paraná | Urquiza 1031
Terco Tour Paraná | 25 de Mayo 453 Paraná
Credifé Esperanza| Sarmiento 1960
Credifé Rafaela| 9 de Julio 114
ONLINE : www.ticketway.com.ar
VENTA TELEFÓNICA | 0342-155-764161