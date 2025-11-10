Cielo Razzo vuelve a Tribus con su show "Canciones de cerca"

Cielo Razzo se presentará el sábado 15 de noviembre a las 20 en Tribus Club de Arte. Como banda invitada estará Fluido. Las entradas están a la venta en boletería de Tribus y a través de Ticketway.

Cielo Razzo regresa a Tribus Club de Arte el sábado 15 de noviembre a las 21, con su show "Canciones de Cerca". En él, presentan un repertorio especial de temas más cercanos al público, a menudo de formato íntimo, con el objetivo de conectar de manera más directa con los asistentes y tocar canciones que no suelen realizar en recitales masivos. Como banda invitada estará Fluido.