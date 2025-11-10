Cielo Razzo vuelve a Tribus con su show "Canciones de cerca"

Uno Santa Fe | Escenario | Tribus Club de Arte

Cielo Razzo se presentará el sábado 15 de noviembre a las 20 en Tribus Club de Arte. Como banda invitada estará Fluido. Las entradas están a la venta en boletería de Tribus y a través de Ticketway.

10 de noviembre 2025 · 10:23hs
Cielo Razzo regresa a Tribus Club de Arte el sábado 15 de noviembre a las 21, con su show "Canciones de Cerca". En él, presentan un repertorio especial de temas más cercanos al público, a menudo de formato íntimo, con el objetivo de conectar de manera más directa con los asistentes y tocar canciones que no suelen realizar en recitales masivos. Como banda invitada estará Fluido.

Puntos de venta:

Puntos de venta:

Tribus Club de Arte | República de Siria 3572

NEXON Peatonal Santa Fe | San Martín 2637

NEXON Aristóbulo del Valle | Aristóbulo del Valle 6780

NEXON Santo Tomé | Av. 7 de Marzo 2091

NEXON Blas Parera | Av. Blas Parera 6980

NEXON Paraná | Urquiza 1031

Terco Tour Paraná | 25 de Mayo 453 Paraná

Credifé Esperanza| Sarmiento 1960

Credifé Rafaela| 9 de Julio 114

ONLINE : www.ticketway.com.ar

VENTA TELEFÓNICA | 0342-155-764161

