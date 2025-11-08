Uno Santa Fe | Policiales | Alto Verde

Locura criminal en Alto Verde: un niño de 10 años y su hermana fueron baleados en un ataque nocturno

Una madrugada de máxima tensión se vivió este sábado antes de las 2 de la mañana en el costero distrito de Alto Verde. Desconocidos balearon el frente de una vivienda. Una mujer de 30 años y su hermano de 10 fueron alcanzados por los disparos, sufriendo heridas en la espalda y la rodilla.

Juan Trento

Por Juan Trento

8 de noviembre 2025 · 11:27hs
Alto Verde. Locura criminal en la manzana 3° cuando dispararon contra una vivienda y balearon a una mujer de 30 años y a su hermano de 10.

El violento suceso ocurrió la madrugada de este sábado, poco antes de las 2, en una vivienda ubicada en la Manzana 3° del distrito costero de Alto Verde. Desconocidos atacaron el frente de la propiedad con una ráfaga de disparos, impactando directamente a dos de sus ocupantes.

Una mujer de 30 años y su hermano menor, de solo 10 años, fueron alcanzados por los proyectiles. Los gritos de terror y dolor de las víctimas y sus familiares alertaron a los vecinos, quienes rápidamente acudieron a la vivienda para asistir y denunciar el ataque a la central de emergencias 911.

En cuestión de minutos, llegaron al lugar oficiales y suboficiales de la Comisaría 24° y del Cuerpo Guardia de Infantería (CGI), quienes se encargaron de preservar la escena del crimen a la espera de asistencia médica.

LEER MÁS: Prefectura desarticuló un punto de venta de drogas en Alto Verde: tres detenidos y casi 100 dosis de cocaína

Estado de las víctimas y traslados

Un médico y personal de una ambulancia del SIES 107 asistieron a las dos víctimas en el lugar.

La mujer de 30 años presentaba un impacto de bala en la espalda y fue trasladada con carácter de urgencia al hospital Cullen. Allí fue compensada y quedó internada en la unidad de terapia intensiva debido a la gravedad de la lesión.

El menor de 10 años, por su parte, fue impactado por un balazo en la rodilla de su pierna izquierda. Fue derivado en otra ambulancia al hospital de niños Orlando Alassia, donde recibió las curaciones necesarias y quedó internado en observación.

Investigación en curso

La Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe fue inmediatamente informada del ataque que dejó dos heridos y notificó a la fiscal de Delitos Complejos del Ministerio Público de la Acusación (MPA), María Laura Urquiza.

La fiscal Urquiza ordenó una serie de diligencias cruciales para esclarecer el hecho: la realización de un informe médico detallado sobre el estado de salud de ambas víctimas, la identificación de testigos que puedan aportar información clave sobre el o los atacantes y la constatación y secuestro de imágenes de cámaras de videovigilancia públicas y privadas en la zona.

Paralelamente, se ordenó la realización de los peritajes criminalísticos de rigor en la escena del crimen. Este trabajo fue llevado a cabo por los agentes del área Científica de la Policía de Investigaciones (PDI), quienes buscarán evidencias balísticas y otros rastros que permitan identificar a los responsables del violento ataque.

Alto Verde Niño baleado víctimas
