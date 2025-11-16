Siete allanamientos en Suardi con la aprehensión de seis personas por venta barrial de drogas

Los aprehendidos son los seis principales investigados por la venta de drogas al menudeo en distintos barrios de la ciudad de Suardi, en el departamento San Cristóbal. Dos mujeres y cuatro hombres, a quienes les secuestraron más de un millón trescientos mil pesos en efectivo, dosis de drogas, dos armas de fuego y 13 celulares.

Desde el amanecer del sábado se ejecutaron siete allanamientos en viviendas de distintos barrios de la ciudad de Suardi, en el departamento San Cristóbal. Todos fueron realizados de manera simultánea por pesquisas antinarcóticos de la Policía de Investigaciones (PDI) y oficiales de cuerpos especiales de irrupción de distintas unidades regionales, pertenecientes a la Policía de Santa Fe .

Tras las irrupciones en los inmuebles, aprehendieron a los seis principales investigados: dos mujeres y cuatro hombres . Durante la requisa secuestraron estupefacientes, un arma de guerra, una escopeta, municiones, cartuchos, teléfonos celulares y dinero en efectivo .

Investigación

Durante varios meses se desarrolló una investigación sobre puntos de venta de drogas al menudeo en distintos inmuebles de diferentes barrios de la ciudad de Suardi. Hubo intervenciones telefónicas, imágenes obtenidas con drones, fotografías y filmaciones. En todas ellas quedó registrada la misma actividad: personas que llegaban caminando o en distintos vehículos —desde una bicicleta hasta un camión con acoplado— ingresaban a los inmuebles, permanecían pocos minutos y luego se retiraban. Jóvenes, mujeres, hombres; la actividad era incesante las 24 horas, los siete días de la semana.

Aprehendidos

Con los elementos probatorios sobre la presunta actividad de venta barrial de drogas, se elevaron los informes a la Justicia, que ordenó la realización de los siete allanamientos simultáneos, la aprehensión de los seis principales investigados y la identificación de otros tres, que luego quedaron en libertad por decisión judicial. Se secuestraron 72 gramos de cocaína y un kilo con 205 gramos de marihuana, 13 teléfonos celulares, cinco balanzas digitales, dos plantas de cannabis sativa, un revólver calibre 38 con su carga completa de seis balas —considerado un arma de guerra—, una escopeta, $1.338.620, 10 cartuchos y una moto Honda con pedido de secuestro activo por robo.

Delitos imputados

Se informó sobre los allanamientos, la aprehensión de los seis principales investigados y el secuestro de los elementos probatorios a la Jefatura de la PDI, que a su vez notificó a la fiscal de San Cristóbal, Hemilse Fissore. La funcionaria ordenó que los seis aprehendidos continúen privados de su libertad, que sean identificados y se les forme causa como presuntos autores de infringir la ley provincial de Microtráfico. Además, uno de ellos será imputado por tenencia indebida de arma de guerra y otro por encubrimiento de robo.