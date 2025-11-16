Uno Santa Fe | Ovación | MotoGP

MotoGP: Márquez voló en Valencia y se quedó con la Sprint del sábado

El piloto del Gresini Racing dominó con autoridad en el Circuit Ricardo Tormo, sumó 12 puntos vitales y dejó al rojo vivo la previa de la carrera principal.

16 de noviembre 2025 · 11:45hs
MotoGP: Márquez voló en Valencia y se quedó con la Sprint del sábado

El piloto español del Gresini Racing, Álex Márquez, se quedó con el primer puesto de la carrera Sprint del Gran Premio de Valencia. Con este triunfo, Márquez sumó 12 puntos claves que lo mantienen en la pelea directa por escalar posiciones en la tabla general. Su escolta fue el joven talento de Red Bull, Pedro Acosta, quien volvió a demostrar por qué es considerado una de las grandes promesas del motociclismo mundial. El murciano completó una carrera muy competitiva, siempre cerca del líder y gestionando de manera precisa cada vuelta, lo que le permitió quedarse con 9 unidades que fortalecen su presente dentro de la categoría.

El tercer lugar del podio quedó en manos del italiano Fabio Di Giannantonio, representante del Sky Racing Team, quien redondeó una destacada performance. “Diggia” se mostró rápido, constante y seguro durante toda la jornada, manteniéndose dentro del grupo de punta y sumando 7 puntos que resultan importantes en su lucha por terminar la temporada dentro del top competitivo.

Más atrás, otros nueve corredores lograron sumar puntos este sábado. Raúl Fernández cerró una muy buena actuación y se quedó con 6 unidades tras una carrera consistente. Marco Bezzecchi, siempre protagonista en este tipo de pruebas, finalizó con 5 puntos gracias a su ritmo en las últimas vueltas. Franco Morbidelli recuperó terreno y sumó 4 puntos, mientras que el francés Fabio Quartararo, batallando en el pelotón intermedio, consiguió 3 puntos valiosos.

Por su parte, Bras Bindder acumuló 2 puntos tras un cierre agresivo y Ai Ogura completó el listado de pilotos que lograron sumar, con 1 punto obtenido en una carrera exigente y estratégica.

Fue una Sprint marcada por la intensidad, las maniobras ajustadas y la pelea constante por cada posición, donde Álex Márquez terminó llevándose la gloria en Valencia y dejó la definición del fin de semana totalmente abierta de cara a la carrera principal del domingo.

Con este resultado, el español llega motivado y en un gran momento deportivo, mientras que sus principales perseguidores buscarán revancha en una competencia que promete ser igual de reñida. El Gran Premio de Valencia aún tiene mucho por ofrecer y la lucha por los puntos decisivos se mantiene más viva que nunca. #AgenciaNA

Sprint Top 9 de MotoGP

1er Lugar: Alex Márquez - 12 PTS

2do Lugar: Pedro Acosta - 9 PTS

3er Lugar: Fabio Di Giannantonio - 7 PTS

4to Lugar: Raúl Fernández - 6 PTS

5to Lugar: Marco Bezzecchi - 5 PTS

6to Lugar: Franco Morbidelli - 4 PTS

7mo Lugar: Fabio Quartararo - 3 PTS

8vo Lugar: Brad Binder - 2 PTS

9no Lugar: Ai Ogura - 1 PT

