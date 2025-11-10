Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando "Vandalos", su último disco. Bandalos Chinos se presentará en HUB el sábado 22 de noviembre a las 21 hs. Las últimas entradas disponibles pueden adquirirse en la boletería de HUB y a través de Ticketway y sus puntos de venta (online y físicos) 10 de noviembre 2025 · 00:18hs

La banda líder del indie latinoamericano, Bandalos Chinos, presentará su nuevo disco “Vándalos” el sábado 22 de noviembre a las 21 hs en HUB. En un año en el que la banda se establece como la máxima referencia del indie a nivel regional, tanto en su propuesta estética como musical, Bandalos Chinos llega a Santa Fe en el marco de su nueva gira mundial que los está llevando por América Latina, Estados Unidos y España.

“Vándalos” es el cuarto disco de la banda de Beccar y fue producido junto a Fermín Ugarte, quien produjo los exitosos LPs de Dillom. Grabado íntegramente en los estudios COCO de Martínez, Bandalos Chinos amplía, en este disco, su horizonte sonoro y poético hacia nuevos territorios en los que se combinan lo crudo y lo visceral, en su propuesta lírica y estética, con lo refinado y profundo de su producción musical. Tras los éxitos de sus singles “El Ritmo” y “Comando Juntar” , la banda llega a Santa Fe con el envión de un año de muchísimo rodaje y la promesa de un show inolvidable en su puesta en escena y la contundencia de su propuesta musical.

Bandalos Chinos consolida con este tour su lugar de liderazgo en el indie de habla hispana. Éxito que ha construido tanto con su previa trilogía de discos, “BACH” (2018), “Paranoia Pop” (2020) y “El Big Blue” (2022). Puntos de venta HUB | 25 de Mayo 3428 Tribus Club de Arte | República de Siria 3572 NEXON Peatonal Santa Fe | San Martín 2637 NEXON Aristóbulo del Valle | Aristóbulo del Valle 6780 NEXON Santo Tomé | Av. 7 de Marzo 2091 NEXON Blas Parera | Av. Blas Parera 6980 NEXON Paraná | Urquiza 1031 Terco Tour Paraná | 25 de Mayo 453 Paraná ONLINE : www.ticketway.com.ar VENTA TELEFÓNICA | 0342-155-764161