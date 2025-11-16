Todo lo que se juega Unión frente a Belgrano en el Gigante de Alberdi

Unión visitará a Belgrano, en el Gigante de Alberdi, con varios objetivos por cumplir, y desafíos por sortear. Por qué será clave para Leo Madelón.

Unión afrontará este lunes, desde las 17 en el Gigante de Alberdi, uno de esos partidos que pueden marcar el rumbo inmediato de un equipo. No sólo se trata del cierre de la fase regular del Torneo Clausura, sino de un examen decisivo para acomodarse de la mejor manera en la Zona A y potenciar la llegada a los playoffs, donde comenzará el verdadero tramo definitorio del semestre.

El Tatengue llega a Córdoba con un objetivo claro: ratificar su lugar entre los cuatro primeros del grupo, un privilegio que no sólo asegura iniciar la serie de octavos como local, sino que también puede extender la estadía en el estadio 15 de Abril en caso de avanzar a cuartos y a semifinales. El camino es conocido: la final será en terreno neutral, programada para el sábado 13 de diciembre en el Madre de Ciudades de Santiago del Estero, pero todo lo anterior puede resolverse en Santa Fe si Unión conserva una posición competitiva.

Mucho más que tres puntos en Alberdi

El duelo ante Belgrano tendrá varias capas de importancia. Por un lado, un triunfo —o incluso un buen rendimiento— puede significar una dosis de confianza clave para un equipo que todavía intenta reencontrarse con su mejor versión. Unión tuvo un pico de rendimiento a mitad del torneo, pero en el último trecho se metió en un bache futbolístico que Madelón intenta revertir antes del inicio de los mano a mano.

Eso vuelve al partido de este lunes una oportunidad ideal: sumar, mejorar y ordenar conceptos, especialmente en una mitad de cancha donde el DT todavía no termina de definir a sus intérpretes ideales, y en un ataque que también plantea interrogantes.

Cuidar las formas… y las tarjetas

Madelón no sólo piensa en ganar. También mira de reojo las decisiones individuales: una expulsión podría dejar a cualquier jugador afuera del inicio de los octavos de final, según la gravedad del fallo disciplinario. Lo mismo pesa sobre la cuestión física: evitar cargas excesivas o lesiones será clave en un momento donde ya no hay margen para perder soldados.

La pelea interna por el puesto

Dentro de ese escenario, el entrenador analiza cambios puntuales. En la banda izquierda del mediocampo, Franco Fragapane parece tener ventaja sobre Nicolás Palavecino, mientras que en la delantera todo indica que Cristian Tarragona volverá al equipo titular. Resta saber si el delantero ingresará por Marcelo Estigarribia o por Agustín Colazo, dos nombres que se disputan el lugar.

Un partido que puede ordenar todo

Unión llega al Gigante de Alberdi con presión, pero también con una oportunidad estratégica: cerrar arriba, recuperar confianza y encarar los playoffs desde un lugar de fortaleza. Madelón lo sabe y el plantel también.

Este lunes, ante un Belgrano urgido y con su gente, el Tatengue se juega mucho más que un resultado: se juega el punto de partida hacia la fase decisiva del torneo.