Uno Santa Fe | Unión | Unión

Todo lo que se juega Unión frente a Belgrano en el Gigante de Alberdi

Unión visitará a Belgrano, en el Gigante de Alberdi, con varios objetivos por cumplir, y desafíos por sortear. Por qué será clave para Leo Madelón.

Ovación

Por Ovación

16 de noviembre 2025 · 13:46hs
Todo lo que se juega Unión frente a Belgrano en el Gigante de Alberdi

UNO Santa Fe | José Busiemi

Unión afrontará este lunes, desde las 17 en el Gigante de Alberdi, uno de esos partidos que pueden marcar el rumbo inmediato de un equipo. No sólo se trata del cierre de la fase regular del Torneo Clausura, sino de un examen decisivo para acomodarse de la mejor manera en la Zona A y potenciar la llegada a los playoffs, donde comenzará el verdadero tramo definitorio del semestre.

LEER MÁS: Estigarribia, firme en Unión: "Belgrano tiene buenos jugadores, pero buscaremos traernos todo"

El Tatengue llega a Córdoba con un objetivo claro: ratificar su lugar entre los cuatro primeros del grupo, un privilegio que no sólo asegura iniciar la serie de octavos como local, sino que también puede extender la estadía en el estadio 15 de Abril en caso de avanzar a cuartos y a semifinales. El camino es conocido: la final será en terreno neutral, programada para el sábado 13 de diciembre en el Madre de Ciudades de Santiago del Estero, pero todo lo anterior puede resolverse en Santa Fe si Unión conserva una posición competitiva.

Mucho más que tres puntos en Alberdi

El duelo ante Belgrano tendrá varias capas de importancia. Por un lado, un triunfo —o incluso un buen rendimiento— puede significar una dosis de confianza clave para un equipo que todavía intenta reencontrarse con su mejor versión. Unión tuvo un pico de rendimiento a mitad del torneo, pero en el último trecho se metió en un bache futbolístico que Madelón intenta revertir antes del inicio de los mano a mano.

Eso vuelve al partido de este lunes una oportunidad ideal: sumar, mejorar y ordenar conceptos, especialmente en una mitad de cancha donde el DT todavía no termina de definir a sus intérpretes ideales, y en un ataque que también plantea interrogantes.

Cuidar las formas… y las tarjetas

Madelón no sólo piensa en ganar. También mira de reojo las decisiones individuales: una expulsión podría dejar a cualquier jugador afuera del inicio de los octavos de final, según la gravedad del fallo disciplinario. Lo mismo pesa sobre la cuestión física: evitar cargas excesivas o lesiones será clave en un momento donde ya no hay margen para perder soldados.

La pelea interna por el puesto

Dentro de ese escenario, el entrenador analiza cambios puntuales. En la banda izquierda del mediocampo, Franco Fragapane parece tener ventaja sobre Nicolás Palavecino, mientras que en la delantera todo indica que Cristian Tarragona volverá al equipo titular. Resta saber si el delantero ingresará por Marcelo Estigarribia o por Agustín Colazo, dos nombres que se disputan el lugar.

Un partido que puede ordenar todo

Unión llega al Gigante de Alberdi con presión, pero también con una oportunidad estratégica: cerrar arriba, recuperar confianza y encarar los playoffs desde un lugar de fortaleza. Madelón lo sabe y el plantel también.

LEER MÁS: Madelón sorprende con tres cambios en Unión para jugar ante Belgrano

Este lunes, ante un Belgrano urgido y con su gente, el Tatengue se juega mucho más que un resultado: se juega el punto de partida hacia la fase decisiva del torneo.

Unión Belgrano Alberdi
Noticias relacionadas
spahn: con domina no hay solucion, se ilusiono y cargo contra union por su falta de chances

Spahn: "Con Dómina no hay solución, se ilusionó y cargó contra Unión por su falta de chances"

spahn abrio el juego en union sobre la compra de casasol y el premio por lograr el titulo

Spahn abrió el juego en Unión sobre la compra de Casasol y "el premio por lograr el título"

union tiene el desafio en cordoba de seguir entre los mejores visitantes del clausura

Unión tiene el desafío en Córdoba de seguir entre los mejores visitantes del Clausura

zelarayan, sin vueltas en belgrano pensando en union: el lunes nos jugamos el ano

Zelarayán, sin vueltas en Belgrano pensando en Unión: "El lunes nos jugamos el año"

Lo último

Los argentinos Perrone y Morelli cerraron una gran temporada en Moto3

Los argentinos Perrone y Morelli cerraron una gran temporada en Moto3

Todo lo que se juega Unión frente a Belgrano en el Gigante de Alberdi

Todo lo que se juega Unión frente a Belgrano en el Gigante de Alberdi

Cristiano Ronaldo al Mundial 2026: Portugal goleó a Armenia y clasificó

Cristiano Ronaldo al Mundial 2026: Portugal goleó a Armenia y clasificó

Último Momento
Los argentinos Perrone y Morelli cerraron una gran temporada en Moto3

Los argentinos Perrone y Morelli cerraron una gran temporada en Moto3

Todo lo que se juega Unión frente a Belgrano en el Gigante de Alberdi

Todo lo que se juega Unión frente a Belgrano en el Gigante de Alberdi

Cristiano Ronaldo al Mundial 2026: Portugal goleó a Armenia y clasificó

Cristiano Ronaldo al Mundial 2026: Portugal goleó a Armenia y clasificó

Exportadores santafesinos destacan el acuerdo con EE.UU.: Argentina debe pasar de la especulación a la producción

Exportadores santafesinos destacan el acuerdo con EE.UU.: "Argentina debe pasar de la especulación a la producción"

Siete allanamientos en Suardi con la aprehensión de seis personas por venta barrial de drogas

Siete allanamientos en Suardi con la aprehensión de seis personas por venta barrial de drogas

Ovación
Colón volvió a pelear hasta el final, pero sigue sin ganar en el arranque de la Liga Argentina

Colón volvió a pelear hasta el final, pero sigue sin ganar en el arranque de la Liga Argentina

Colapinto metió presión y pidió por el regreso del GP de Argentina

Colapinto metió presión y pidió por el regreso del GP de Argentina

Bortoleto sobre Colapinto: Podría ser una guerra Pelé-Maradona

Bortoleto sobre Colapinto: "Podría ser una guerra Pelé-Maradona"

Los argentinos Perrone y Morelli cerraron una gran temporada en Moto3

Los argentinos Perrone y Morelli cerraron una gran temporada en Moto3

Cristiano Ronaldo al Mundial 2026: Portugal goleó a Armenia y clasificó

Cristiano Ronaldo al Mundial 2026: Portugal goleó a Armenia y clasificó

Policiales
Villa California: vecinos redujeron al presunto pirómano y lo entregaron a la Policía

Villa California: vecinos redujeron al presunto pirómano y lo entregaron a la Policía

Detuvieron a Brian Bilbao, uno de los prófugos más buscados de Santa Fe: trasladaba más de 400 kilos de cocaína

Detuvieron a Brian Bilbao, uno de los prófugos más buscados de Santa Fe: trasladaba más de 400 kilos de cocaína

Locura criminal en Alto Verde: un niño de 10 años y su hermana fueron baleados en un ataque nocturno

Locura criminal en Alto Verde: un niño de 10 años y su hermana fueron baleados en un ataque nocturno

Escenario
Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"

Caras Nuevas presenta su primer disco Caos en los 20

Caras Nuevas presenta su primer disco "Caos en los 20"

Cielo Razzo vuelve a Tribus con su show Canciones de cerca

Cielo Razzo vuelve a Tribus con su show "Canciones de cerca"

Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando Vandalos, su último disco.

Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando "Vandalos", su último disco.

Fiesta total: Gauchito Club se presentó en Tribus

Fiesta total: Gauchito Club se presentó en Tribus