Boca buscará ratificar su levantada ante Banfield en La Bombonera

Boca recibirá este domingo a Banfield , por la sexta fecha del Torneo Clausura , con el objetivo de un triunfo que le permita reafirmar su levantada. El encuentro se llevará a cabo a partir de las 18.15 en el estadio Alberto J. Armando y se podrá ver a través de TNT Sports. El árbitro será Nicolás Lamolina.

Boca llega a este encuentro luego de un gran triunfo por 3-0 como visitante ante Independiente Rivadavia de Mendoza, que le permitió volver a sumar de a tres luego de 12 partidos y tras más de tres meses.

De esta manera, los dirigidos por Miguel Ángel Russo llegaron a los seis puntos en la Zona A, donde marchan décimos, y se acomodaron terceros en la tabla anual, lo que les permite soñar con la clasificación a la Copa Libertadores 2026.

De cara a este encuentro, Russo solo metería una variante con el ingreso de Alan Velasco por el chileno Palacios, por lo que el delantero uruguayo Edinson Cavani, que es el jugador más criticado por la hinchada xeneize, estaría desde el arranque.

Banfield, por su parte, tuvo un discreto comienzo en el Torneo Clausura y marcha noveno en la Zona A con siete puntos, por lo que por ahora no estaría consiguiendo la clasificación a los playoffs pese a que todavía falta mucho.

En la última fecha los dirigidos por Pedro Troglio vienen de darle vuelta un partidazo a Estudiantes de La Plata para conseguir un triunfo por 3-2 luego de comenzar 2-0 en desventaja.

Probables formaciones de Boca y Banfield

Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Alan Velasco; Miguel Merentiel y Edinson Cavani. DT: Miguel Ángel Russo.

Banfield: Facundo Sanguinetti; Ignacio Abraham, Alexis Maldonado, Sergio Vittor, Juan Iribarren; Lisandro Piñero, Santiago Esquivel, Martín Río, Gonzalo Ríos; Mauro Méndez y Rodrigo Auzmendi. DT: Pedro Troglio.

Hora: 18:15.

Árbitro: Nicolás Lamolina.

VAR: Silvio Trucco.

TV: TNT Sports Premium.

Estadio: Alberto J. Armando (La Bombonera).