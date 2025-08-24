La provincia autorizó un aumento del 28% en las tarifas del colectivo interurbano de Santa Fe

El gobierno santafesino publicó el decreto que autoriza el incremento. Desde el Ejecutivo justificaron la suba en "la ratificación de la quita de subsidios" por parte de la Nación y "la variación en los costos de explotación"

El último incremento en el transporte interurbano se había aprobado en enero de 2025.

El gobierno de Santa Fe autorizó un incremento del 28% en el costo del boleto de colectivos interurbano de pasajeros . Al estar ya publicado el decreto en el Boletín Oficial, el mismo ya comenzó a regir en algunas empresas, mientras que en otras el incremento estará vigente en los primeros días de esta semana.

En el caso del sistema SUBE, la actualización de la tarifa requiere validación técnica y demora aproximadamente 15 días.

La novedad se conoció a partir de la publicación del Decreto N° 1.792/2025, con fecha de este jueves, y que lleva la firma del gobernador Maximiliano Pullaro, del ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini y del ministro de Economía, Pablo Olivares.

Motivos y aumento

Desde el Ejecutivo justificaron la suba del 28% del boleto interurbano a partir de "la ratificación de la quita de subsidios de orden nacional, así como la variación en los costos de explotación (...) lo cual dificulta a las empresas del sector afrontar estos incrementos con el actual cuadro tarifario".

Este incremento del 28% en las tarifas del transporte interurbano se trata del segundo aumento en lo que va del 2025. La primera suba se registró durante los primeros días de enero pasado.

Rodolfo Wagner, presidente de la Asociación del Transporte Automotor de Pasajeros (Atap), expresando su disconformidad con el porcentaje de incremento del boleto. "Creemos que debería ser mayor el aumento y que haya un sistema que no demore tanto la recomposición tarifaria. Lo ideal sería hacerla cada dos o tres meses para que el impacto tampoco sea tan brusco para el pasajero", opinó.

Según los cálculos de los empresarios de transporte, en esta oportunidad, "el aumento debería haber sido de al menos un 35% para compensar el atraso que ya había del 15% en enero de este año", dijo Wagner.

También señaló que "el retraso en la aplicación de la tarifa impacta negativamente en la economía de las empresas, que han sufrido en su economía debido a la demora".