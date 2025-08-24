Fascendini no dudó en Unión: "Al jugar con uno más quizás nos faltó tener más la pelota"

El zaguero Valentín Fascendini se afianzó en Unión de la mano de Leonardo Madelón y fue autocrítico por el empate "con sabor amargo" ante Huracán

Por la fecha 6 de la zona A del Clausura , Unión igualó 1-1 con Huracán y no pudo seguir entre los puestos de arriba. Una de las voces que se escuchó después del encuentro fue la del defensor Valentín Fascendini , quien valoró el punto aunque reconoció la bronca por no haber podido quedarse con la victoria en casa.

“Sirve sumar. Esperábamos otro resultado por estar en casa y queda un sabor amargo por no alcanzar los tres puntos, pero ahora llegará el momento de pensar en River”, manifestó el zaguero, poniendo la mirada rápidamente en lo que viene.

Fascendini, afianzado en Unión

En su análisis del partido, Fascendini remarcó la paridad del trámite y la dificultad que propuso el rival: “Todos los partidos son diferentes. Esta vez ante un gran rival y el partido fue duro. Nos faltó quizás ser más protagonistas en ataque y tener más la pelota”, reconoció.

image Fascendini se volvió indiscutido en Unión.

El defensor también se mostró conforme con la confianza que le brinda el entrenador Leonardo Madelón, y destacó la rápida adaptación de su compañero en la zaga: “Contento de tener la confianza de Leo (Madelón) y con Maizon estamos bien. Se integró rápido al grupo”.

Con la mira puesta en el próximo compromiso, Fascendini fue claro sobre la exigencia que se viene: “Estamos bien. Sabemos que será exigente ante River, pero confiamos en nosotros”. Además, subrayó cuál es el objetivo constante para el equipo: “La prioridad es siempre ganar. En cada torneo. No hay otra forma de mirar”.

Por último, se refirió a su rol dentro del campo y a la jugada que derivó en el gol del Globo: “Uno trata de aportar seguridad. Siempre es importante mantener el arco en cero, pero nos escapa un poco por una pelota parada que no trabamos bien. Pero vamos mejorando”.