Las Panteras perdieron frente a Estados Unidos

En la segunda fecha del Mundial de vóley femenino que se disputa en Tailandia, Las Panteras perdieron 3-1 frente al seleccionado de Estados Unidos

24 de agosto 2025 · 16:58hs
La Selección argentina femenina de voley (Las Panteras) perdió 3-1 con su par de Estados Unidos en el marco de la segunda fecha del Grupo D del Mundial de la disciplina que se está disputando en Tailandia.

Luego de lo que fue el gran triunfo en el debut ante Republica Checa por 3-1 y con remontada incluida, el equipo de Facundo Morando cayó con su par dirigido por Karch Kiraly bajo el mismo marcador.

Estados Unidos se llevó el primer set por 25-14 con una arrolladora presentación que se extendió al inicio de la segunda manga donde la Argentina terminó ganando por un reñido 25-23 tras aumentar su nivel de agresividad y con un definitorio punto de Bianca Cugno.

En el tercer set, el desarrollo fue ida y vuelta pero la jerarquía de las estadounidenses prevaleció e hizo que se lleven la manga por 25-12, dejando el partido a un set de la victoria de las de Kiraly.

Finalmente, en la cuarta manga, Estados Unidos definió el encuentro con un parcial de 25-17 ante una Argentina que compitió de principio a fin y que tuvo a Cugno como la máxima anotadora con 29 unidades.

A pesar de la derrota, la Selección argentina se mantiene como segunda del Grupo D con 3 unidades y definirá su pase a la siguiente ronda el próximo martes cuando enfrente a Eslovenia a las 6 horas de la Argentina.

Se destapó Estigarribia en Unión: "La confianza de todos y no bajar los brazos fue clave"

Madelón, tras empatar con Huracán: "No fuimos el Unión al que estamos acostumbrándonos"

